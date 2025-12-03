Connect with us

Kerala

സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ഥിയുടെ ബാഗില്‍ വെടിയുണ്ടകള്‍; പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു

ആലപ്പുഴ കാര്‍ത്തികപ്പള്ളിയിലെ എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളിലെ വിദ്യാര്‍ഥിയുടെ സ്‌കൂള്‍ ബാഗ് പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് രണ്ട് വെടിയുണ്ടകള്‍ കണ്ടെത്തിയത്.

Published

Dec 03, 2025 9:36 am |

Last Updated

Dec 03, 2025 9:36 am

ആലപ്പുഴ | സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ഥിയുടെ ബാഗില്‍ വെടിയുണ്ടകള്‍ കണ്ടെത്തി. ആലപ്പുഴ കാര്‍ത്തികപ്പള്ളിയിലെ എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളിലെ വിദ്യാര്‍ഥിയുടെ സ്‌കൂള്‍ ബാഗ് പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് രണ്ട് വെടിയുണ്ടകള്‍ കണ്ടെത്തിയത്.

കൈത്തോക്കില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെടിയുണ്ടകളാണിത്. ട്യൂഷന് പോയപ്പോള്‍ തൊട്ടപ്പുറത്തെ പറമ്പില്‍ നിന്ന് കിട്ടിയതാണെന്നാണ് കുട്ടിയുടെ മൊഴി.

പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. വെടിയുണ്ടകള്‍ വിദഗ്ധ പരിശോധനക്ക് അയക്കും.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

തൃശൂരില്‍ കെ എസ് ആര്‍ ടി സി ബസും സ്വകാര്യ ബസും തമ്മില്‍ കൂട്ടിയിടിച്ചു; നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരുക്ക്

Kerala

സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ഥിയുടെ ബാഗില്‍ വെടിയുണ്ടകള്‍; പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു

Kerala

'ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പ്രയോഗിക്കാന്‍ സമയമായി, പുകഞ്ഞ കൊള്ളി പുറത്ത്'; രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് കെ മുരളീധരന്‍

National

ഡല്‍ഹിയില്‍ വായു മലിനീകരണം അതിരൂക്ഷം; പലയിടത്തും അപകടാവസ്ഥാ പരിധി കടന്നു

National

കനത്ത മഴ: ചെന്നൈ ഒട്ടേരിയില്‍ പഴയ കെട്ടിടം തകര്‍ന്നുവീണു, മൂന്നുപേര്‍ക്ക് പരുക്ക്

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള: എന്‍ വാസുവിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയില്‍ വിധി ഇന്ന്

Kerala

മൂന്നാറിലേക്ക് വിനോദയാത്ര പോയ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ സഞ്ചരിച്ച ബസ് മറിഞ്ഞു; നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരുക്ക്