Kerala
മൂന്നാറിലേക്ക് വിനോദയാത്ര പോയ വിദ്യാര്ഥികള് സഞ്ചരിച്ച ബസ് മറിഞ്ഞു; നിരവധി പേര്ക്ക് പരുക്ക്
കോട്ടയം നെല്ലാപ്പാറയിലാണ് സംഭവം. തിരുവനന്തപുരം തോന്നയ്ക്കല് ഗവ. ഹയര് സെക്കന്ഡറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാര്ഥികള് സഞ്ചരിച്ച ബസാണ് അപകടത്തില് പെട്ടത്.
കോട്ടയം | മൂന്നാറിലേക്ക് വിനോദയാത്ര പോയ വിദ്യാര്ഥികളും അധ്യാപകരും സഞ്ചരിച്ച ബസ് മറിഞ്ഞു. കോട്ടയം നെല്ലാപ്പാറയിലാണ് സംഭവം. തിരുവനന്തപുരം തോന്നയ്ക്കല് ഗവ. ഹയര് സെക്കന്ഡറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാര്ഥികള് സഞ്ചരിച്ച ബസാണ് അപകടത്തില് പെട്ടത്.
അപകടത്തില് പരുക്കേറ്റവരെ പാലായിലെ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ആരുടെയും പരുക്ക് ഗുരുതരമല്ല.
നിയന്ത്രണം വിട്ട ബസ് ഒരു വശത്തേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു. 42 കുട്ടികളും നാല് അധ്യാപകരുമാണ് അപകട സമയത്ത് വാഹനത്തില് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ബസ് മൂന്നാറില് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മടങ്ങുമ്പോഴായിരുന്നു അപകടം.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
തൃശൂരില് കെ എസ് ആര് ടി സി ബസും സ്വകാര്യ ബസും തമ്മില് കൂട്ടിയിടിച്ചു; നിരവധി പേര്ക്ക് പരുക്ക്
Kerala
സ്കൂള് വിദ്യാര്ഥിയുടെ ബാഗില് വെടിയുണ്ടകള്; പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു
Kerala
'ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പ്രയോഗിക്കാന് സമയമായി, പുകഞ്ഞ കൊള്ളി പുറത്ത്'; രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് കെ മുരളീധരന്
National
ഡല്ഹിയില് വായു മലിനീകരണം അതിരൂക്ഷം; പലയിടത്തും അപകടാവസ്ഥാ പരിധി കടന്നു
National
കനത്ത മഴ: ചെന്നൈ ഒട്ടേരിയില് പഴയ കെട്ടിടം തകര്ന്നുവീണു, മൂന്നുപേര്ക്ക് പരുക്ക്
Kerala
ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള: എന് വാസുവിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയില് വിധി ഇന്ന്
Kerala