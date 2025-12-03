Connect with us

Kerala

തൃശൂരില്‍ കെ എസ് ആര്‍ ടി സി ബസും സ്വകാര്യ ബസും തമ്മില്‍ കൂട്ടിയിടിച്ചു; നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരുക്ക്

കെ എസ് ആര്‍ ടി സി ബസ് ഡ്രൈവറുടെ പരുക്ക് ഗുരുതരമാണ്. ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെ 7.15ഓടെയായിരുന്നു അപകടം. അപകടത്തെ തുടര്‍ന്ന് സംസ്ഥാന പാതയില്‍ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു.

Published

Dec 03, 2025 9:51 am |

Last Updated

Dec 03, 2025 9:51 am

തൃശൂര്‍ | ചേലക്കര ഉദുവടിയില്‍ കെ എസ് ആര്‍ ടി സി ബസും സ്വകാര്യ ബസും തമ്മില്‍ കൂട്ടിയിടിച്ചു. അപകടത്തില്‍ കെ എസ് ആര്‍ ടി സി ബസ് ഡ്രൈവര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരുക്കേറ്റു. ഡ്രൈവറുടെ പരുക്ക് ഗുരുതരമാണ്. പരുക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെ 7.15ഓടെയായിരുന്നു അപകടം. മൂവാറ്റുപുഴയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന കെ എസ് ആര്‍ ടി സി ബസും എതിര്‍വശത്തുനിന്ന് തിരുവില്വാമലയിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന സ്വകാര്യ ബസും തമ്മിലാണ് കൂട്ടിയിടിച്ചത്. അപകടത്തെ തുടര്‍ന്ന് സംസ്ഥാന പാതയില്‍ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു.

ഇടിയുടെ ആഘാതത്തില്‍ രണ്ടു ബസുകളുടെയും മുന്‍ഭാഗം തകര്‍ന്നു. കെ എസ് ആര്‍ ടി സി ബസ് ഡ്രൈവര്‍ സീറ്റിനിടയില്‍ കുടുങ്ങിപ്പോയി. ഇവരുടെ പരിക്ക് ഗുരുതരമല്ലെന്നാണ് വിവരം. കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് റോഡില്‍ നിന്ന് തെന്നിയ ബസ് നിയന്ത്രണം വിട്ടാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

 

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

തൃശൂരില്‍ കെ എസ് ആര്‍ ടി സി ബസും സ്വകാര്യ ബസും തമ്മില്‍ കൂട്ടിയിടിച്ചു; നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരുക്ക്

Kerala

സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ഥിയുടെ ബാഗില്‍ വെടിയുണ്ടകള്‍; പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു

Kerala

'ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പ്രയോഗിക്കാന്‍ സമയമായി, പുകഞ്ഞ കൊള്ളി പുറത്ത്'; രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് കെ മുരളീധരന്‍

National

ഡല്‍ഹിയില്‍ വായു മലിനീകരണം അതിരൂക്ഷം; പലയിടത്തും അപകടാവസ്ഥാ പരിധി കടന്നു

National

കനത്ത മഴ: ചെന്നൈ ഒട്ടേരിയില്‍ പഴയ കെട്ടിടം തകര്‍ന്നുവീണു, മൂന്നുപേര്‍ക്ക് പരുക്ക്

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള: എന്‍ വാസുവിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയില്‍ വിധി ഇന്ന്

Kerala

മൂന്നാറിലേക്ക് വിനോദയാത്ര പോയ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ സഞ്ചരിച്ച ബസ് മറിഞ്ഞു; നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരുക്ക്