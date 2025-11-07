Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത അഞ്ചുദിവസം മഴയ്ക്ക് സാധ്യത, ഇന്ന് മുതല് മൂന്ന് ദിവസം ഇടിമിന്നലോടെ മഴ; മുന്നറിയിപ്പ്
എട്ടാം തീയതി മുതല് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് വിവിധ ജില്ലകളില് മഞ്ഞ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
തിരുവനന്തപുരം|സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത അഞ്ചുദിവസം മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. ഇന്ന് മുതല് പത്താം തീയതി വരെ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്. എട്ടാം തീയതി മുതല് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് വിവിധ ജില്ലകളില് മഞ്ഞ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട്.
നാളെ പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി ജില്ലകളില് മഞ്ഞ അലര്ട്ടാണ്. 9ന് തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലും 10ന് തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ എന്നീ ജില്ലകളിലുമാണ് മഞ്ഞ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇടിമിന്നലോടെയുള്ള മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനാല് ജാഗ്രത വേണമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
International
റഷ്യയില് കാണാതായ ഇന്ത്യന് വിദ്യാര്ഥിയുടെ മൃതദേഹം അണക്കെട്ടില് കണ്ടെത്തി
Kerala
പാലക്കാട് ഒമ്പത് വയസുകാരിയുടെ കൈ മുറിച്ച് മാറ്റിയ സംഭവം; മാതാപിതാക്കളുടെ പരാതിയില് കേസെടുത്തു
Kerala
തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് മലപ്പുറത്ത് മുസ്ലീം ലീഗിനെതിരായ നീക്കവുമായി കോണ്ഗ്രസ്
Kerala
പ്രശസ്ത കാഥികൻ ഇരവിപുരം ഭാസി അന്തരിച്ചു
National
ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ വിമാന സർവീസുകൾ വൈകുന്നു; കാരണം എ ടി സിയിലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ തകരാർ
Aksharam Education
രോഗങ്ങളും വാഹകരും
Aksharam Education