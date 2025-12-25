Connect with us

Kerala

ഫോണ്‍ നല്‍കാത്ത വൈരാഗ്യം; കാട്ടക്കടയില്‍ ബാര്‍ ജിവനക്കാരന് നേരെ വെടിയുതിര്‍ത്തു

വെടിവെപ്പില്‍ പരുക്കേറ്റ രഞ്ജിത്തിനെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു

Published

Dec 25, 2025 6:32 pm |

Last Updated

Dec 25, 2025 6:32 pm

തിരുവനന്തപുരം |  കാട്ടാക്കടയില്‍ ബാര്‍ ജീവനക്കാരനായ യുവാവിന് വെടിയേറ്റു. തൂങ്ങാംപാറ സ്വദേശി രഞ്ജിത്തിന് നേരെയാണ് ആക്രമണ. വെടിവെപ്പില്‍ പരുക്കേറ്റ രഞ്ജിത്തിനെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

രഞ്ജിത്തിന്റെ ബന്ധു സജീവ് എന്നയാളാണ് എയര്‍ഗണ്‍ ഉപയോഗിച്ച് വെടിയുതിര്‍ത്തതെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. അതേ സമയം രഞ്ജിത്തിന്റെ പരുക്ക് ഗുരുതരമല്ലെന്നാണ് അറിയുന്നത്. ഫോണ്‍ ചോദിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാത്ത വൈരാഗ്യമാണ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് വിവരം.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

ഉറക്കത്തിനിടെ പത്താം നിലയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീണു; കാൽ ഗ്രില്ലിൽ കുടുങ്ങിയത് രക്ഷയായി; 57 വയസ്സുകാരന് പുതുജീവൻ

Kerala

കഞ്ചാവും മെത്തഫിറ്റമിനുമായി ബെംഗളുരു സ്വദേശി പിടിയില്‍

Kerala

പിതാവിനൊപ്പം സ്‌കൂട്ടറില്‍ സഞ്ചരിക്കവെ ആറ് വയസുകാരന്‍ കാറിടിച്ച് മരിച്ചു

National

പ്രവര്‍ത്തന തടസങ്ങളും പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയും;ഇന്‍ഡിഗോ എയര്‍ലൈന്റെ 67 സര്‍വീസുകള്‍ റദ്ദാക്കി

International

17 വർഷത്തെ പ്രവാസം അവസാനിപ്പിച്ച് താരിഖ് റഹ്മാൻ ബംഗ്ലാദേശിൽ തിരിച്ചെത്തി; ഉജ്ജ്വല സ്വീകരണം

Kerala

ഫോണ്‍ നല്‍കാത്ത വൈരാഗ്യം; കാട്ടക്കടയില്‍ ബാര്‍ ജിവനക്കാരന് നേരെ വെടിയുതിര്‍ത്തു

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണ്ണക്കൊള്ളയില്‍ ഡി മണിയുടെ പങ്കാളിത്തം; പോറ്റിയേയും സുധീഷ് കുമാറിനേയും ജയിലില്‍ ചോദ്യം ചെയ്ത് എസ് ഐ ടി