മുന്കൂര് ജാമ്യ ഹരജി നല്കി രാഹുല് മാങ്കൂട്ടം; കേസ് അന്വേഷിക്കാന് പ്രത്യേക സംഘം
ഗര്ഭഛിദ്രത്തിന് നിര്ബന്ധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഹര്ജിയില് രാഹുല്
തിരുവനന്തപുരം | ബലാത്സംഗ കേസില് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കോടതിയില് മുന്കൂര് ജാമ്യ ഹര്ജി നല്കി പാലക്കാട് എം എല് എ രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില്. പരാതി നല്കിയ യുവതിയുമായി ദീര്ഘകാലമായി സൗഹൃദ ബന്ധമുണ്ടെന്നും ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയോ ഗര്ഭഛിദ്രത്തിന് നിര്ബന്ധിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും ഹര്ജിയില് രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് പറയുന്നു.
യുവതിയുടെ ആരോപണങ്ങള് കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്നും അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കുമെന്നും അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണെന്നും പോലീസിന്റെ അതിവേഗ നീക്കത്തിന് പിന്നില് രാഷ്ട്രീയമുണ്ടെന്നും രാഹുലിന്റെ ഹര്ജിയിലുണ്ട്.
കേസ് പ്രത്യേക സംഘമാണ് അന്വേഷിക്കുക. തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണര് തോംസണ് ജോസ് അന്വേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നല്കും. ഡി സി പിയും ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണറും ഉള്പ്പെടുന്നതാകും സംഘം. തിരുവനന്തപുരം റൂറല് മേഖലയിലാണ് എഫ് ഐ ആര് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തത്. തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറുടെ പരിധിയിലുള്ള നേമം സ്റ്റേഷന് പരിധിയിലാണ് കുറ്റകൃത്യം നടന്നത് എന്നത് കൊണ്ടാണ് നേമം സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എഫ് ഐ ആര് കൈമാറിയത്.
നേമം സ്റ്റേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് രഹസ്യമൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണറുടെ നേതൃത്വത്തിലുളള പ്രത്യേക സംഘം രൂപീകരിച്ച് അന്വേഷണം നടത്താനാണ് ഇപ്പോള് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.