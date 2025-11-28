Connect with us

Business

രാജ്യത്തിന്റെ ജി ഡി പി വളർച്ച രണ്ടാം പാദത്തിൽ 8.2 ശതമാനം

സെക്കൻഡറി (8.1%), ടെർഷ്യറി (9.2%) മേഖലകളാണ് 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ രണ്ടാം പാദത്തിൽ യഥാർത്ഥ ജി ഡി പി വളർച്ചാ നിരക്ക് 8.0% ന് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്താൻ പ്രധാനമായും സഹായിച്ചത്.

Published

Nov 28, 2025 4:57 pm |

Last Updated

Nov 28, 2025 4:57 pm

ന്യൂഡൽഹി | 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ രണ്ടാം പാദത്തിൽ (Q2) ഇന്ത്യയുടെ യഥാർത്ഥ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനം (Real GDP) 8.2% വളർച്ച കൈവരിച്ചതായി ദേശീയ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്, പദ്ധതി നിർവ്വഹണ മന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. രണ്ടാം പാദത്തിലെ ജിഡിപി വളർച്ച കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തെ 7.8 ശതമാനത്തേക്കാൾ മികച്ചതാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ കാലയളവിൽ ഇത് 5.6 ശതമാനമായിരുന്നു.

രണ്ടാം പാദത്തിൽ നോമിനൽ ജി ഡി പി യുടെ വളർച്ചാ നിരക്ക് 8.7% ആയി രേഖപ്പെടുത്തി. 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ (ഏപ്രിൽ-സെപ്റ്റംബർ) യഥാർത്ഥ ജി ഡി പി 8.0% വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തി. മുൻ സാമ്പത്തിക വർഷം ഇതേ കാലയളവിലെ വളർച്ചാ നിരക്ക് 6.1% ആയിരുന്നു.

സെക്കൻഡറി (8.1%), ടെർഷ്യറി (9.2%) മേഖലകളാണ് 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ രണ്ടാം പാദത്തിൽ യഥാർത്ഥ ജി ഡി പി വളർച്ചാ നിരക്ക് 8.0% ന് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്താൻ പ്രധാനമായും സഹായിച്ചത്.

സെക്കൻഡറി മേഖലയിലെ നിർമ്മാണ (9.1%), കൺസ്ട്രക്ഷൻ (7.2%) രംഗങ്ങൾ ഈ പാദത്തിൽ സ്ഥിരവിലയിൽ 7.0% ത്തിൽ അധികം വളർച്ചാ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി. ടെർഷ്യറി മേഖലയിലെ സാമ്പത്തിക, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾ (10.2%) സ്ഥിരവിലയിൽ ഗണ്യമായ വളർച്ചാ നിരക്ക് നിലനിർത്തി.

മുൻ സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഇതേ കാലയളവിലെ 6.4% വളർച്ചാ നിരക്കിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം രണ്ടാം പാദത്തിൽ യഥാർത്ഥ സ്വകാര്യ അന്തിമ ഉപഭോഗച്ചെലവ് (Real PFCE) 7.9% വളർച്ചയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

കെ എസ് ആര്‍ ടി സി പമ്പ-കോയമ്പത്തൂര്‍ അന്തര്‍സംസ്ഥാന സര്‍വീസ് തുടങ്ങി; പമ്പ-തെങ്കാശി സര്‍വീസ് നാളെ മുതല്‍

Career Education

കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എൻജിനീയറിങ് പഠിച്ചോളൂ; ഇവയാണ് ഗുണങ്ങൾ.

Kerala

മുഹമ്മദ് മുബാഷ് വധശ്രമക്കേസ്: സി പി എം പ്രവര്‍ത്തകരായ എട്ട് പ്രതികളെ വെറുതെ വിട്ടു

Eranakulam

കളമശ്ശേരിയിൽ ഗൂഡ്സ് ട്രെയിൻ പാളം തെറ്റി വൈദ്യുതി പോസ്റ്റിലിടിച്ചു; ട്രെയിനുകൾ വൈകി ഓടുന്നു

Kerala

കള്ളക്കടല്‍ പ്രതിഭാസം; സംസ്ഥാനത്ത് നാളെ അതീവ ജാഗ്രതക്ക് നിര്‍ദേശം

Editors Pick

നിങ്ങളെ സമ്മര്‍ദ്ദത്തില്‍ ആക്കുന്ന ചില സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ട്രെന്‍ഡുകള്‍

National

ഏഷ്യൻ ശക്തി സൂചികയിൽ ഇന്ത്യക്ക് മൂന്നാം സ്ഥാനം; 'മേജർ പവർ' പദവിയിൽ