Eranakulam

കളമശ്ശേരിയിൽ ഗൂഡ്സ് ട്രെയിൻ പാളം തെറ്റി വൈദ്യുതി പോസ്റ്റിലിടിച്ചു; ട്രെയിനുകൾ വൈകി ഓടുന്നു

മുംബൈ - തിരുവനന്തപുരം നേത്രാവതി എക്സ്പ്രസ് ഒരു മണിക്കൂർ 31 മിനുട്ടും വൈകി ഓടുന്നു.

Nov 28, 2025 5:41 pm

Nov 28, 2025 5:41 pm

കൊച്ചി | എറണാകുളം കളമശ്ശേരിയിൽ ഗൂഡ്സ് ട്രെയിൻ പാളം തെറ്റി വൈദ്യുതി പോസ്റ്റിൽ ഇടിച്ചു. ഇത് മൂലം വൈദ്യുതി തടസ്സപ്പെട്ടു. തൃശൂർ ഭാഗത്തേക്കുള്ള ട്രെയിനുകൾ വൈകുമെന്ന് റെയിൽവേ അറിയിച്ചു.

നിലവിൽ ഒരു ലൈനിലൂടെ മാത്രമാണ് ട്രെയിൻ കടത്തിവിടുന്നത്. കന്യാകുമാരി – പുനലൂർ പാസഞ്ചർ 15 മിനുട്ട് വൈകിയാണ് ഓടുന്നത്. മുംബൈ – തിരുവനന്തപുരം നേത്രാവതി എക്സ്പ്രസ് ഒരു മണിക്കൂർ 31 മിനുട്ടും വൈകി ഓടുന്നു.

കന്യാകുമാരി – കത്രാ ഹിമസാഗർ എക്സ്പ്രസ് ഒരു മണിക്കൂറും 23 മിനുട്ടും വൈകി ഓടുന്നു.

