Connect with us

From the print

സപ്ലൈകോയില്‍ മൂന്നിനങ്ങള്‍ക്ക് വില കുറയും

വെളിച്ചെണ്ണക്കും തുവരപ്പരിപ്പിനും ചെറുപയറിനും ഇന്നു മുതല്‍ വില കുറയും. സബ്സിഡിയുള്ള ശബരി വെളിച്ചെണ്ണക്ക് ലിറ്ററിന് 20 രൂപയും സബ്സിഡിയിതര വെളിച്ചെണ്ണക്ക് 30 രൂപയുമാണ് കുറച്ചത്.

Published

Sep 23, 2025 1:44 am |

Last Updated

Sep 23, 2025 1:44 am

തിരുവനന്തപുരം | സപ്ലൈകോയില്‍ വെളിച്ചെണ്ണക്കും തുവരപ്പരിപ്പിനും ചെറുപയറിനും ഇന്നു മുതല്‍ വില കുറയും. സബ്സിഡിയുള്ള ശബരി വെളിച്ചെണ്ണക്ക് ലിറ്ററിന് 20 രൂപയും സബ്സിഡിയിതര വെളിച്ചെണ്ണക്ക് 30 രൂപയുമാണ് കുറച്ചത്.

319 രൂപയാണ് സബ്സിഡി വെളിച്ചെണ്ണയുടെ പുതുക്കിയ വില. സബ്സിഡിയിതര വെളിച്ചെണ്ണക്ക് 359 രൂപ നല്‍കിയാല്‍ മതിയാകും.

കേര വെളിച്ചെണ്ണയുടെ വില 429 രൂപയില്‍നിന്ന് 419 ആക്കി. സബ്സിഡിയുള്ള തുവരപ്പരിപ്പിനും ചെറുപയറിനും കിലോക്ക് അഞ്ച് രൂപ വീതമാണ് കുറച്ചത്. യഥാക്രമം 88, 85 രൂപയാണ് പുതുക്കിയ വില. അടുത്ത മാസം മുതല്‍ എട്ട് കിലോ ശബരി അരിക്കു പുറമെ, 20 കിലോഗ്രാം വീതം അധിക അരി ലഭിക്കും. 25 രൂപ നിരക്കിലാണ് ഈ അരി നല്‍കുക.

വില കുറച്ച് വേണ്ടത് പുഴുക്കലരിയാണോ പച്ചരിയാണോയെന്ന് കാര്‍ഡ് ഉടമകള്‍ക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. മുഴുവന്‍ കാര്‍ഡുകാര്‍ക്കും ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാകും.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

From the print

ജി എസ് ടി ഇളവ്: രോഗികള്‍ക്ക് ആശ്വാസം; ചെറുകിട മരുന്ന് കച്ചവടക്കാര്‍ക്ക് ഇരുട്ടടി

International

സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രപദവി ഫലസ്തീൻ ജനതയുടെ അവകാശം, അത് ഔദാര്യമല്ല: യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ

From the print

സപ്ലൈകോയില്‍ മൂന്നിനങ്ങള്‍ക്ക് വില കുറയും

International

ഫലസ്തീൻ രാഷ്ട്രത്തെ അംഗീകരിച്ച് ഫ്രാൻസും

Ongoing News

ബാലണ്‍ ഡി ഓര്‍: ലാമിന്‍ യമാല്‍ മികച്ച യുവതാരം; വനിതകളില്‍ വിക്കി ലോപസ്

National

വിമാനത്തിന്റെ ചക്രങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ഒളിച്ച് 13 കാരന്‍; യാത്ര ചെയ്തത് കാബൂളിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക്; അത്ഭുതകരം ഈ രക്ഷപ്പെടൽ

Kerala

'മഞ്ഞുമ്മല്‍ ബോയ്സ്': കൂടുതല്‍ പേരെ പ്രതിപ്പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തണമെന്ന ഹരജിയില്‍ റിപോര്‍ട്ട് തേടി കോടതി