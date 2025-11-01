National
വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങള്ക്കുള്ള പാചക വാതക സിലിണ്ടറിന്റെ വില കുറച്ചു
നവംബര് ഒന്നുമുതല് 19 കിലോ സിലിണ്ടറിന്റെ വിലയില് 4.5 രൂപ മുതല് 6.5 രൂപ വരെ കുറവുണ്ടാകും
ന്യൂഡല്ഹി| വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങള്ക്കുള്ള പാചക വാതക സിലിണ്ടറിന്റെ വില കുറച്ച് എണ്ണവിതരണ കമ്പനികള്. നവംബര് ഒന്നുമുതല് 19 കിലോ സിലിണ്ടറിന്റെ വിലയില് 4.5 രൂപ മുതല് 6.5 രൂപ വരെ കുറവുണ്ടാകും. അതേസമയം 14 കിലോഗ്രാം ഗാര്ഹിക സിലിണ്ടറിന്റെ വിലയില് മാറ്റമില്ല.
നാലുതവണ കുറച്ച ശേഷം ഒക്ടോബറില് വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന്റെ വിലയില് വര്ധന വരുത്തിയിരുന്നു. 15 രൂപയുടെ വര്ധനയാണ് വരുത്തിയത്. സെപ്തംബറില് വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന്റെ വില 51.50 രൂപയാണ് കുറച്ചത്.
നവംബര് ഒന്നുമുതല് ഡല്ഹിയില് വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന്റെ വില 1590.5 രൂപയാണ്. കൊല്ക്കത്ത 1694, മുംബൈ 1542, ചെന്നൈ 1750 എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റു പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെ വില.
