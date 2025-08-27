Connect with us

National

യു പിയില്‍ സ്ത്രീധനം ആവശ്യപ്പെട്ട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഭാര്യയെ തീ കൊളുത്തി

ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ പരുളിനെ ഡല്‍ഹിയിലെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

Published

Aug 27, 2025 10:22 am |

Last Updated

Aug 27, 2025 10:22 am

ലക്‌നോ |  ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ സ്ത്രീധനം ആവശ്യപ്പെട്ട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഭാര്യയെ തീകൊളുത്തി കൊലപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിച്ചു. അമ്രോഹ ജില്ലയിലെ നാരംഗ്പൂര്‍ ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം.നഴ്‌സായ പരുള്‍(32) എന്ന യുവതിയാണ് ക്രൂരതക്ക് ഇരയായത്. ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ പരുളിനെ ഡല്‍ഹിയിലെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

കോണ്‍സ്റ്റബിളായ ദേവേന്ദ്ര എന്നയാളാണ് ഭാര്യയെ തീകൊളുത്തിയത്. സ്ത്രീധനം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഭര്‍ത്താവും ബന്ധുക്കളും ഏറെക്കാലമായി പരുളിനെ പീഡിപ്പിച്ചു വരികയായിരുന്നു.പരുളിന്റെ സഹോദരന്‍ പരാതിയില്‍ ഭര്‍ത്താവ് ദേവേന്ദ്ര, അമ്മ, സോനു, ഗജേഷ്, ജിതേന്ദ്ര, സന്തോഷ് എന്നീ നാല് ബന്ധുക്കള്‍ എന്നിവര്‍ക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു.പ്രതികള്‍ ഒളിവിലാണ്.

അയല്‍വാസികള്‍ അറിയിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് താന്‍ പരുളിന്റെ ഭര്‍തൃഗൃഹത്തിലെത്തിയതെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞു. ഇവരാണ് മകളെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത്. 13 വര്‍ഷങ്ങള്‍ മുമ്പാണ് പരുളിന്റെയും ദേവേന്ദ്രയുടെയും വിവാഹം നടന്നത്. ദമ്പതികള്‍ക്ക് ഇരട്ട കുട്ടികളുണ്ട്

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ഐ ടി ജീവനക്കാരനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മര്‍ദ്ദിച്ച സംഭവം; നടി ലക്ഷ്മി മേനോന്‍ ഒളിവില്‍

Kerala

പീഡനക്കേസില്‍ റാപ്പര്‍ വേടന് മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യം

Kerala

ബിജെപി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി കൃഷ്ണകുമാറിനെതിരെ പീഡന പരാതിയുമായി യുവതി

National

യു പിയില്‍ സ്ത്രീധനം ആവശ്യപ്പെട്ട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഭാര്യയെ തീ കൊളുത്തി

National

മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ അപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് തകര്‍ന്ന് വീണ് രണ്ട് മരണം; ഒന്‍പത് പേര്‍ക്ക് പരുക്കേറ്റു

Kerala

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് കുരുക്ക് മുറുകുന്നു; വ്യാജ തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡ് കേസില്‍ ഹാജരാകാന്‍ നോട്ടീസ്

Kerala

പെറ്റി കേസുകളില്‍ ഈടാക്കിയ പിഴത്തുകയില്‍ നിന്നും ലക്ഷങ്ങള്‍ തട്ടിയെടുത്തു; വനിതാ പോലീസ് ഓഫീസര്‍ അറസ്റ്റില്‍