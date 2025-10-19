Connect with us

Kerala

പി എം ശ്രീ പദ്ധതി: വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും സി പി ഐയും രണ്ട് തട്ടില്‍; വിവാദം കൊഴുക്കുന്നു

പദ്ധതിയില്‍ ചേരാന്‍ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഒരുങ്ങുമ്പോള്‍, ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം എതിര്‍ക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്നും പി എം ശ്രീയില്‍ ചേരരുതെന്നുമാണ് സി പി ഐ നിലപാട്.

Published

Oct 19, 2025 9:36 am |

Last Updated

Oct 19, 2025 9:36 am

തിരുവനന്തപുരം | ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയ (എന്‍ ഇ പി)ത്തിന്റെ ഭാഗമായ പി എം ശ്രീ പദ്ധതിയുമായി സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും വിവാദം കൊഴുക്കുന്നു. വിഷയത്തില്‍ സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും സി പി ഐയും രണ്ട് തട്ടിലാണ്. പദ്ധതിയില്‍ ചേരാന്‍ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഒരുങ്ങുമ്പോള്‍, ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം എതിര്‍ക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്നും പി എം ശ്രീയില്‍ ചേരരുതെന്നുമാണ് സി പി ഐയുടെ നിലപാട്. ‘എന്‍ ഇ പിയില്‍ കേന്ദ്രം നയം മാറ്റിയിട്ടില്ല. അതിനാല്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ഇതിനെ എതിര്‍ക്കുകയാണ് വേണ്ടത്.’- സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വം പറഞ്ഞു.

കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്ന് ഫണ്ട് നേടിയെടുക്കുകയെന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. എന്നാല്‍, അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴും ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തെ അനുകൂലിക്കില്ലെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലക്ക് കേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്ന് ഈവര്‍ഷം ഒരു സാമ്പത്തിക പിന്തുണയും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. സാധാരണക്കാരായ കുട്ടികളുടെ ഭക്ഷണവും യൂണിഫോമും മറ്റും ഈ ഫണ്ടില്‍ നിന്നാണ് നല്‍കേണ്ടതെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവന്‍കുട്ടി പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍, പി എം ശ്രീയില്‍ കേരളം ചേരില്ലെന്നും കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നിലപാട് കോടതിയില്‍ ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നുമായിരുന്നു മന്ത്രി ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നത്.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ടാങ്കര്‍ ലോറിയില്‍ നിന്ന് ആസിഡ് വീണ് യുവാവിന് പൊള്ളലേറ്റ സംഭവം: ഡ്രൈവര്‍ അറസ്റ്റില്‍

Kerala

മഞ്ചേരിയില്‍ യുവാവിനെ കാടുവെട്ട് യന്ത്രം കൊണ്ട് കഴുത്തറുത്തു കൊന്നു

Kerala

പി എം ശ്രീ പദ്ധതി: വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും സി പി ഐയും രണ്ട് തട്ടില്‍; വിവാദം കൊഴുക്കുന്നു

Kerala

സ്ത്രീ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് സബ്‌സിഡി ഇതര ഉത്പന്നങ്ങള്‍ക്ക് 10 ശതമാനം വരെ വിലക്കിഴിവ്; ജനപ്രിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമായി സപ്ലൈകോ

Kerala

കൂടരഞ്ഞിയില്‍ കിണറില്‍ വീണ പുലി കൂട്ടില്‍ കുടുങ്ങി; താമരശ്ശേരി റേഞ്ച് ഓഫീസിലേക്ക് മാറ്റി

Kerala

മലപ്പുറം കുറ്റിപ്പുറത്ത് വാഹനാപകടം; രണ്ടുപേര്‍ മരിച്ചു

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള: ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റിക്ക് 'ബ്ലേഡ്' ഇടപാടും; രേഖകള്‍ പിടിച്ചെടുത്തു