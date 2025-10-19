International
ബ്രസീലില് നിയന്ത്രണം വിട്ട ബസ് മണല്ത്തിട്ടയിലിടിച്ച് മറിഞ്ഞു; 17 പേര് മരിച്ചു
വടക്കുകിഴക്കന് ബ്രസീലില് പെര്നാമ്പുകോ പ്രവിശ്യയിലെ സലോയി നഗരത്തിലായിരുന്നു അപകടം. ഡ്രൈവര് ഉള്പ്പെടെ പരുക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
30ഓളം യാത്രക്കാരുമായി സഞ്ചരിച്ച ബസാണ് അപകടത്തില് പെട്ടത്. അയല് പ്രവിശ്യയായ ബഹിയയിലെ ബ്രൂമാദോ നഗരത്തിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു ബസ്.
ഈ വര്ഷം ബ്രസീലില് നടക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ വന് ബസപകടമാണിത്. ഏപ്രിലില് തെക്കുകിഴക്കന് ബ്രസീലില് ബസ് മറിഞ്ഞുണ്ടായ അപകടത്തില് രണ്ട് കുട്ടികള് ഉള്പ്പെടെ 11 പേര് മരിച്ചിരുന്നു. ഫെബ്രുവരിയില് സാവോ പോളോ പ്രവിശ്യയില് ബസും ട്രക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് 12 യാത്രക്കാരും മരിച്ചു.