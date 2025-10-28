Connect with us

Kerala

പിഎം ശ്രീ തര്‍ക്കം ഭരണത്തെ ബാധിക്കില്ല; മന്ത്രി ജി ആര്‍ അനില്‍

പാര്‍ട്ടി തീരുമാനം അക്ഷരംപ്രതി അനുസരിക്കും

Published

Oct 28, 2025 12:57 pm |

Last Updated

Oct 28, 2025 12:57 pm

തിരുവനന്തപുരം| പിഎം ശ്രീ പദ്ധതി തര്‍ക്കം ഭരണത്തെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് മന്ത്രി ജി ആര്‍ അനില്‍. ഇടത് നയമാണ് രണ്ട് പാര്‍ട്ടികളും ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിക്കുന്നത്. മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന കാര്യം പാര്‍ട്ടി തീരുമാനിക്കും. പാര്‍ട്ടി തീരുമാനം അക്ഷരംപ്രതി അനുസരിക്കും. പാര്‍ട്ടി സെക്രട്ടറി നിലപാട് പറയുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം, പിഎം ശ്രീയില്‍ മറുപടി പറയാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവന്‍കുട്ടി പ്രതികരിച്ചു. ഉന്നത നേതാക്കള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിക്കും. നാളെ എല്ലാ മന്ത്രിമാരും മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുമോയെന്ന കാര്യം അറിയില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ പിഎം ശ്രീ നിലപാടില്‍ ഉറച്ച് നില്‍ക്കാനാണ് സിപിഐ തീരുമാനം. നവംബര്‍ നാലിന് ചേരുന്ന സിപിഐ യോഗത്തില്‍ തുടര്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാനാണ് പാര്‍ട്ടിയുടെ തീരുമാനം.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ചിറ്റൂരില്‍ നിന്ന് സ്പിരിറ്റ് പിടിച്ചെടുത്ത കേസ്; സിപിഎം നേതാവും പ്രതി, ഒളിവില്‍

Kerala

സംസ്ഥാന സ്‌കൂള്‍ കായികമേള: മലപ്പുറം വീണ്ടും അത്ലറ്റിക്സ് ചാംപ്യന്മാര്‍

Kerala

പിഎം ശ്രീ തര്‍ക്കം ഭരണത്തെ ബാധിക്കില്ല; മന്ത്രി ജി ആര്‍ അനില്‍

Kerala

കോട്ടയത്ത് സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂളിന് നേരെ ആക്രമണം; പോലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി

Kerala

ടിപി കേസ് പ്രതികള്‍ക്കായി ജയില്‍ ആസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കത്തയച്ച നടപടി അസാധാരണവും നിഗൂഢതയുള്ളതും; കെകെ രമ

Kerala

അടുത്ത വര്‍ഷത്തെ കായികമേള കണ്ണൂരില്‍; മന്ത്രി വി ശിവന്‍കുട്ടി

Kerala

മലപ്പുറത്ത് നിയന്ത്രണം വിട്ട കാര്‍ ബൈക്കിലിടിച്ച് ദമ്പതികള്‍ മരിച്ചു