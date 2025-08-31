Kerala
യാത്രക്കാരി ബസില് കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു
അന്തിക്കാട് കുറ്റിമാവ് സ്വദേശി ലീനയാണ് മരിച്ചത്.
Latest
Kerala
Kerala
മള്ട്ടി ആക്സില് വാഹനങ്ങള്ക്ക് പ്രവേശിക്കാം; താമരശ്ശേരി ചുരത്തിലെ നിയന്ത്രണങ്ങളില് ഇളവ്
Uae
അബൂദബി സ്ട്രീറ്റിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഒഴിവാക്കാന് പുതിയ ട്രാഫിക് ലൈറ്റ്
Uae
വേനല്ക്കാലത്ത് തൊഴിലാളികള്ക്ക് ആശ്വാസമായി 'ഫ്രിഡ്ജ് അല് ഫരീജ്' പദ്ധതി
Kerala
ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം; പിന്തുണയുമായി എസ് എന് ഡി പിയും
Uae
ഇസ്ലാമാബാദ് വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പ്രവര്ത്തന ചുമതല യു എ ഇക്ക്
Kerala