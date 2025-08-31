Connect with us

Kerala

യാത്രക്കാരി ബസില്‍ കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു

അന്തിക്കാട് കുറ്റിമാവ് സ്വദേശി ലീനയാണ് മരിച്ചത്.

Aug 31, 2025 1:05 pm |

Aug 31, 2025 1:05 pm

തൃശൂര്‍ | യാത്രക്കാരി ബസില്‍ കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു. തൃശൂരിലാണ് സംഭവം.

അന്തിക്കാട് കുറ്റിമാവ് സ്വദേശി ലീനയാണ് മരിച്ചത്.

കുഴഞ്ഞുവീണ ഉടന്‍ ലീനയെ ബസ് ജീവനക്കാര്‍ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.

 

