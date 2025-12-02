Connect with us

Malappuram

മക്കള്‍ സ്‌കൂളിലെത്തിയില്ലെങ്കിൽ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് പിഴ

ഇങ്ങനെയും ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിൽ

Published

Dec 02, 2025 8:27 pm |

Last Updated

Dec 02, 2025 8:35 pm

കൊണ്ടോട്ടി | മക്കൾ സ്‌കൂളിൽ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് പിഴ ചുമത്തിയിരുന്ന കാലമുണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിൽ. ഇന്ന് കുട്ടികൾക്ക് സൗകര്യപ്രദമായ നിലയിൽ സ്‌കൂളിൽ വന്നുപോകാൻ ദൂരം കണക്കാക്കി സ്‌കൂൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതിക്ക് വിധിക്കേണ്ടി വരുന്നു.

ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ നിർബന്ധിത വിദ്യാഭ്യാസം നടപ്പിലാക്കിയതോടെയാണ് കുട്ടികളെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ചേർക്കാൻ സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കുന്നത്. കുട്ടികളെ സ്‌കൂളിൽ ചേർക്കാതിരുന്നാൽ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പും പിഴയും ചുമത്തിയിരുന്നു. പുറമേ കുട്ടി തുടർച്ചയായ ദിവസങ്ങളിൽ സ്‌കൂളിൽ വരാതിരുന്നാൽ കാരണം ബോധിപ്പിക്കുകയും തക്കതായ കാരണമില്ലെങ്കിൽ അതിനും പിഴയും വിധിച്ചിരുന്നു.

പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നിയമം 49, 5(ഒന്ന്) വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് ഇങ്ങനെ പിഴ ചുമത്തിയിരുന്നത്. കുട്ടി സ്‌കൂളിൽ വരാതിരുന്നതിനുള്ള തക്കതായ മറുപടി വിദ്യാഭ്യാസ സൂപ്രണ്ടിനും പ്രധാനാധ്യാപകനും രേഖാമൂലം എഴുതി നൽകുകയും വേണമായിരുന്നു.

കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന ഈ നിയമം ഏറെ ഫലപ്രദമായിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസം സാർവത്രികമാക്കുന്നതിനായി മുസ്‌ലിം കുട്ടികൾക്ക് മതപഠന സൗകര്യവും ഹിന്ദു കുട്ടികൾക്ക് മതപരമായ ആചാരങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക അവധിയും നൽകിയിരുന്നു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

95 കാരിയായ വയോധികയ്ക്ക് നെരെ പീഡന ശ്രമം; 64 കാരന്‍ അറസ്റ്റില്‍

Kerala

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ കേസില്‍ പരാതിക്കാരിയുടെ ചിത്രം പ്രചരിപ്പിച്ചു; കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകന്‍ അറസ്റ്റില്‍

Kerala

കാസര്‍കോട് പൊട്ടി വീണ വൈദ്യുതി കമ്പിയില്‍ നിന്നും ഷോക്കേറ്റ് കര്‍ഷകന്‍ മരിച്ചു

Malappuram

ഉംറ നിര്‍വഹിക്കാനെത്തിയ മലപ്പുറം കാളികാവ് സ്വദേശിനി റിയാദില്‍ നിര്യാതയായി

National

എസ് ഐ ആര്‍: പാര്‍ലിമെന്റില്‍ ചര്‍ച്ചക്ക് സമ്മതിച്ച് കേന്ദ്രം

National

ഉമീദ് രജിസ്‌ട്രേഷന്‍: സമയപരിധി നീട്ടണമെന്ന ആവശ്യവുമായി കേന്ദ്ര മന്ത്രിയെ കണ്ട് മുസ്‌ലിം ലീഗ് എം പിമാര്‍

Kerala

ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമിയുടെ ആശയങ്ങളോട് ശക്തമായ വിയോജിപ്പ്: ജിഫ്രി തങ്ങള്‍