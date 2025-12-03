Connect with us

Kerala

ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥിനിയെ കടന്നുപിടിച്ച കെ എസ് ആര്‍ ടി സി കണ്ടക്ടര്‍ക്ക് അഞ്ച് വര്‍ഷം കഠിന തടവ്

സ്‌കൂളില്‍ പോകാന്‍ ബസില്‍ കയറിയ ഒന്‍പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥിനിയെ കണ്ടക്ടര്‍ കടന്ന് പിടിക്കുകയായിരുന്നു

Published

Dec 03, 2025 10:41 pm |

Last Updated

Dec 03, 2025 10:41 pm

തിരുവനന്തപുരം | ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥിനിയെ കടന്നുപിടിച്ച കേസില്‍ കെ എസ് ആര്‍ ടി സി കണ്ടക്ടര്‍ക്ക് തിരുവനന്തപുരം പോക്‌സോ കോടതി അഞ്ച് വര്‍ഷം കഠിന തടവ് വിധിച്ചു. വെമ്പായം സ്വദേശി സത്യരാജിനാണ് അഞ്ച് വര്‍ഷം കഠിന തടവും 25,000 രൂപ പിഴയും വിധിച്ചത്. പിഴ തുക കെട്ടിവെച്ചില്ലെങ്കില്‍ പ്രതി ആറ് മാസം കൂടി അധിക ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും.

2023 ഓഗസ്റ്റ് നാലിനായിരുന്നു കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. സ്‌കൂളില്‍ പോകാന്‍ ബസില്‍ കയറിയ ഒന്‍പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥിനിയെ കണ്ടക്ടര്‍ കടന്ന് പിടിക്കുകയായിരുന്നു. തിരക്കിനിടെ അബദ്ധത്തില്‍ സംഭവിച്ചതാവാം എന്ന് കരുതി പെണ്‍കുട്ടി ആദ്യം മാറി നിന്നു.

എന്നാല്‍ പിന്നാലെ എത്തിയ ഇയാള്‍ വീണ്ടും പെണ്‍കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തില്‍ സ്പര്‍ശിച്ചു. കുട്ടി സ്‌കൂളിലെത്തി അധ്യാപകരോട് കാര്യം പറഞ്ഞു. തുടര്‍ന്ന് സ്‌കൂള്‍ അധികൃതര്‍ ആര്യനാട് പോലീസില്‍ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ലോക ഭിന്നശേഷി ദിനം; സ്പെഷ്യല്‍ സ്റ്റുഡന്റസ് ഗാലയുമായി ആസ്മാന്‍

Kerala

മര്‍കസ് കോളേജും മലൈബാര്‍ ഫൗണ്ടേഷനും അക്കാദമിക സഹകരണത്തിന് ധാരണയായി

Kerala

മര്‍കസ് സാമൂഹ്യക്ഷേമ പദ്ധതി നാടിന് സമര്‍പ്പിച്ചു

Kerala

ശബരിമലയില്‍ തീര്‍ഥാടകരുടെ എണ്ണം 15 ലക്ഷം കവിഞ്ഞു

Kerala

ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥിനിയെ കടന്നുപിടിച്ച കെ എസ് ആര്‍ ടി സി കണ്ടക്ടര്‍ക്ക് അഞ്ച് വര്‍ഷം കഠിന തടവ്

Kerala

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ സെക്ഷ്വല്‍ പ്രെഡേറ്റര്‍ പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കണം: ഷമാ മുഹമ്മദ്

Kerala

മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ ന്യായീകരിക്കാന്‍ അതിജീവിതയുടെ ചിത്രം പ്രചരിപ്പിച്ച കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകന്‍ പിടിയില്‍; ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസുകള്‍ പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു