Kerala
പാലക്കാട് യുവതി ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവം; ഭര്ത്താവ് അറസ്റ്റില്
അനൂപിനെതിരെ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണാക്കുറ്റം ചുമത്തി
പാലക്കാട്|പാലക്കാട് പുതുപ്പരിയാരത്ത് യുവതി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തില് ഭര്ത്താവ് അറസ്റ്റില്. പാലക്കാട് മാട്ടുമന്ത ചോളോട് സ്വദേശി മീര (29 ) ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിലാണ് പൂച്ചിറ സ്വദേശി അനൂപിനെ ഹേമാംബിക നഗര് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഭര്ത്താവ് അനൂപിനെതിരെ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണാക്കുറ്റം പോലീസ് ചുമത്തി.
അനൂപിന്റെ വീട്ടില് ഇക്കഴിഞ്ഞ പത്താം തീയതിയാണ് മീരയെ മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തിയത്. പതിവായി മദ്യപിച്ചെത്തുന്ന അനൂപ് മീരയെ മര്ദ്ദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു. ഒരു വര്ഷം മുമ്പാണ് ഇരുവരുടേയും രണ്ടാം വിവാഹം നടക്കുന്നത്. ഭര്ത്താവുമായി പിണങ്ങിയ മീര മരിക്കുന്നതിന് തലേന്ന് സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് വന്നിരുന്നു. എന്നാല് രാത്രി അനൂപ് എത്തി മീരയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. പിന്നീട് മീരയുടെ മരണവാര്ത്തയാണ് വീട്ടുകാര് കേള്ക്കുന്നത്. ആദ്യ വിവാഹത്തില് മീരയ്ക്ക് ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്.
ഈ കുട്ടിയെ അനൂപ് പരിഗണിക്കുന്നില്ലെന്ന് മീരയ്ക്ക് പരാതിയുണ്ടായിരുന്നു. ഇതേച്ചൊല്ലി ഇരുവരും തമ്മില് വഴക്കുണ്ടായിരുന്നതായും കുടുംബം പറയുന്നു. അനൂപിന്റെ നിരന്തര മര്ദ്ദനമാണ് മീരയെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് എത്തിച്ചതെന്നും കുടുംബം ആരോപിച്ചിരുന്നു.