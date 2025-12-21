Connect with us

From the print

"മുഅല്ലിംകൾ സേവനസജ്ജരാകണം'

സുന്നീ ജംഇയ്യത്തുൽ മുഅല്ലിമീൻ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച ഉത്തര മേഖലാ ജില്ലകളിലെ റെയ്ഞ്ച് വെൽഫെയർ സെക്രട്ടറിമാരുടെ സംയുക്ത സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം

Published

Dec 21, 2025 5:00 am |

Last Updated

Dec 21, 2025 12:43 am

കോഴിക്കോട് | മദ്‌റസാ മുഅല്ലിംകൾ അധ്യാപനത്തോടൊപ്പം സേവന സജ്ജരാകണമെന്ന് തെന്നല അബൂഹനീഫൽ ഫൈസി. സുന്നീ ജംഇയ്യത്തുൽ മുഅല്ലിമീൻ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച ഉത്തര മേഖലാ ജില്ലകളിലെ റെയ്ഞ്ച് വെൽഫെയർ സെക്രട്ടറിമാരുടെ സംയുക്ത സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ആതുരസേവനം, നിർധനരായ മുഅല്ലിമിന്റെ മക്കളുടെയും ആശ്രിതരുടെയും വിവാഹം, വീടു നിർമാണം തുടങ്ങി ബഹുമുഖ മേഖലകളിൽ എസ് ജെ എം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാതൃകാപരമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സമസ്ത സെന്റർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന സംഗമത്തിൽ എസ് ജെ എം ട്രഷറർ വി പി എം ഫൈസി വില്യാപ്പള്ളി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സുലൈമാൻ സഖാഫി കുഞ്ഞുകുളം വിഷയാവതരണം നടത്തി. കെ പി എച്ച് തങ്ങൾ, ബശീർ മുസ്്ലിയാർ ചെറൂപ്പ, വി വി അബൂബക്കർ സഖാഫി വിവിധ സെഷനുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. കെ ഉമർ മദനി സ്വാഗതം പറഞ്ഞു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ദുബൈയില്‍ നിന്നും എത്തിയ യുവാവിനെ നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിന്നും തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയ സംഭവം; അഞ്ച് പേര്‍ പിടിയില്‍

Kerala

രാത്രിയില്‍ വിദ്യാര്‍ഥിനികള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് ബസ് നിര്‍ത്തിയില്ല; കെ എസ് ആര്‍ ടി സി കണ്ടക്ടറെ സര്‍വീസില്‍ നിന്നും നീക്കി

Kerala

കാസര്‍കോട് ഒറ്റക്ക് താമസിക്കുന്ന വയോധിക വീട്ടില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍; കൊലപാതകമെന്ന് സംശയം

Saudi Arabia

മയക്ക് മരുന്ന് കടത്ത്; സഊദിയില്‍ വിദേശിയുടെ വധശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കി

Saudi Arabia

സഊദി കസ്റ്റംസ് തുറമുഖങ്ങളില്‍ നിന്നും ഒരാഴ്ചക്കിടെ 957 കള്ളക്കടത്ത് വസ്തുക്കള്‍ പിടികൂടി

Ongoing News

റിയാദിലെ കിംഗ് ഖാലിദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവള പ്രവര്‍ത്തനം സാധാരണ നിലയില്‍

Kerala

പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങള്‍; കാസര്‍കോട് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള തീരദേശ ജില്ലകളില്‍ ഉപഗ്രഹ സഹായത്തോടെയുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനങ്ങളൊരുക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രം