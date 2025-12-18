Kerala
പി ഇന്ദിര കണ്ണൂര് കോര്പ്പറേഷന് മേയറാകും
നിലവില് ഡെപ്യൂട്ടി മേയറായ ഇന്ദിര പയ്യാമ്പലം ഡിവിഷനില് നിന്നാണ് വിജയിച്ചത്.
കണ്ണൂര്|പി ഇന്ദിര കണ്ണൂര് കോര്പ്പറേഷന് മേയറാകും. നിലവില് ഡെപ്യൂട്ടി മേയറാണ്. പയ്യാമ്പലം ഡിവിഷനില് നിന്നാണ് ഇന്ദിര വിജയിച്ചത്. ഇന്ദിരയെ മേയറാക്കാന് കണ്ണൂര് ഡിസിസി ആണ് തീരുമാനിച്ചത്. ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉടന് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അറിയിച്ചത്.
കോണ്ഗ്രസ് വിമത ഉള്പ്പെടെ നാല് സ്ഥാനാര്ഥികള് മത്സരിച്ച പയ്യാമ്പലത്തുനിന്ന് 48 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് ഇന്ദിര ജയിച്ചത്. ഇപ്രാവശ്യം കോര്പ്പറേഷനില് മേയര് വനിതാ സംവരണമാണ്. ഇന്ദിരയ്ക്ക് പുറമെ മഹിളാ കോണ്ഗ്രസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീജ മഠത്തിലിന്റെ പേരും സജീവ പരിഗണനയിലുണ്ടായിരുന്നു.
2015ല് കണ്ണൂര് കോര്പറേഷന് ആയതുമുതല് ഇന്ദിര കൗണ്സിലറാണ്. മൂന്നു തവണയും മത്സരിച്ചത് മൂന്നു ഡിവിഷനുകളിലാണ്.
