Kerala

വാണിയംകുളത്ത് പെട്രോള്‍ പമ്പിന് തീയിടാന്‍ ശ്രമിച്ച സംഭവം; രണ്ട് പേര്‍ അറസ്റ്റില്‍

പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയില്‍ പെട്രോള്‍ വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള തര്‍ക്കത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് മൂന്നംഗ സംഘം പെട്രോള്‍ പമ്പ് ആക്രമിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചത്.

Published

Dec 18, 2025 5:08 pm |

Last Updated

Dec 18, 2025 5:08 pm

പാലക്കാട്  | വാണിയംകുളത്ത് പെട്രോള്‍ പമ്പിന് തീയിടാന്‍ ശ്രമിച്ച സംഭവത്തില്‍ രണ്ടുപേര്‍ അറസ്റ്റില്‍.വാണിയംകുളം സ്വദേശികളായ പ്രശാന്ത്, രവീന്ദ്രന്‍ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയില്‍ പെട്രോള്‍ വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള തര്‍ക്കത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് മൂന്നംഗ സംഘം പെട്രോള്‍ പമ്പ് ആക്രമിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചത്. ആക്രമണത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നിരുന്നു

തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി 11ഓടെയാണ് ഓട്ടോറിക്ഷയില്‍ മൂന്നംഗ സംഘം വാണിയംകുളത്തെ കെഎം പെട്രോള്‍ പമ്പിലേക്ക് എത്തുന്നത്. പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയില്‍ പെട്രോള്‍ നല്‍കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു.കുപ്പിയില്‍ പെട്രോള്‍ നല്‍കാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് അറിയിച്ചതോടെ സംഘം ജീവനക്കാരെ അസഭ്യം പറഞ്ഞു. പിന്നാലെ ഓട്ടോറിക്ഷയില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കന്നാസുകളില്‍ സംഘം പെട്രോള്‍ വാങ്ങി. ജീവനക്കാരോടുള്ള വൈരാഗ്യത്തില്‍ പമ്പില്‍ തന്നെ പെട്രോള്‍ ഒഴിച്ച് തീവെക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു

 

