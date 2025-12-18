Kerala
പാലക്കാട് കാറിന് തീപ്പിടിച്ച് ഒരാള് മരിച്ചു
കാറില് വന്നയാള് സമീപത്തുള്ള പമ്പില് നിന്ന് പെട്രോള് വാങ്ങിയിരുന്നുവെന്ന് പോലീസിനു വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്
പാലക്കാട് | പാലക്കാട് ധോണിയില് കാറിന് തീപ്പിടിച്ച് ഒരാള് മരിച്ചു .വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം നാലിന് മുണ്ടൂര് വേലിക്കാട് റോഡിലുണ്ടായ സംഭവത്തില് മരിച്ചയാളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല. ഈ കാറില് വന്നയാള് സമീപത്തുള്ള പമ്പില് നിന്ന് പെട്രോള് വാങ്ങിയിരുന്നുവെന്ന് പോലീസിനു വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പോലീസും ഫയര്ഫോഴ്സും സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോഴേക്കും കാര് പൂര്ണമായി കത്തിനശിച്ചിരുന്നു. തുടര്ന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.കാര് മുണ്ടൂര് വേലിക്കാട് സ്വദേശിയുടേതാണെന്ന് സൂചനയുണ്ട്. സംഭവത്തില് പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ഫോറന്സിക് വിദഗ്ധരും സ്ഥലത്തെത്തി.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
International
ഒമാന്റെ പരമോന്നത ബഹുമതി ഏറ്റുവാങ്ങി ഇന്ത്യന് പ്രധാനമന്ത്രി; പുരസ്കാരം ജനങ്ങള്ക്കായി സമര്പ്പിച്ചു
National
മദ്യപിച്ച് അബോധാവസ്ഥയിലായിരുന്ന യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ചു; യു എസില് ഇന്ത്യന് വംശജന് അറസ്റ്റില്
Kerala
പയ്യന്നൂരില് ടാങ്കര് ലോറിയിടിച്ച് സ്കൂട്ടര് യാത്രക്കാരി മരിച്ചു
Kerala
പാലക്കാട് കാറിന് തീപ്പിടിച്ച് ഒരാള് മരിച്ചു
Business
മലയാളിയായ വി നന്ദകുമാർ റീട്ടെയ്ൽ പ്രൊഫഷണൽ ഓഫ് ദി ഇയർ
Kerala
കടമെടുപ്പ് പരിധിയില് നിന്ന് 5900 കോടി കൂടി കുറച്ച് കേന്ദ്രം, സര്ക്കാറിന് വലിയ പ്രതിസന്ധികള് ഉണ്ടാക്കും; കെ എന് ബാലഗോപാല്
Kerala