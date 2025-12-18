Kerala
ജാമ്യ ബോണ്ടുകള് അവസാനിച്ചു; ദിലീപിന് പാസ്പോര്ട്ട് തിരികെ നല്കും
കൊച്ചി | നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസില് കുറ്റവിമുക്തനാക്കപ്പെട്ടതോടെ ദിലീപിന്റെ പാസ്പോര്ട്ട് തിരിച്ചു നല്കും. പാസ്പോര്ട്ട് വിട്ടു കിട്ടാനുള്ള ദിലീപിന്റെ അപേക്ഷ എറണാകുളം പ്രിന്സിപ്പല് സെഷന്സ് കോടതി അംഗീകരിച്ചു. പുതിയ സിനിമ ഇന്ന് റിലീസായെന്നും ഇതിന്റെ പ്രമോഷന് ആവശ്യത്തിനായി വിദേശത്തേക്ക് പോകണമെന്ന് കാണിച്ചാണ് പാസ്പോര്ട്ടിനായി ദിലീപ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. കുറ്റവിമുക്തനാക്കപ്പെട്ടതോടെ ജാമ്യ ബോണ്ടുകള് അവസാനിച്ചെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഇത് പരിഗണിച്ചാണ് പാസ്പോര്ട്ട് തിരികെ നല്കാനുള്ള തീരുമാനം.
ശിക്ഷാവിധി വന്ന ദിവസം ഈ ഹരജി കോടതിയ്ക്ക് മുന്നിലെത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും ഡിസംബര് 18ന് പരിഗണിക്കാന് മാറ്റിവെക്കുകയായിരുന്നു. തൊഴിലിന്റെ ഭാഗമായി വിദേശത്ത് പോകേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്പ്പെടെയുള്ള വാദങ്ങളാണ് ദിലീപ് മുന്നോട്ടുവയ്ച്ചത്. നേരത്തെ ഹൈക്കോടതിയുടെ പ്രത്യേക അനുമതിയോടെയാണ് ദിലീപ് വിദേശത്തേക്ക് പോയിരുന്നത്.
അതേസമയം അതിജീവിത നല്കിയ സൈബര് ആക്രമണ പരാതിയില് നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതി മാര്ട്ടിന് ആന്റണിക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു. തൃശൂര് സിറ്റി പോലീസാണ് കേസെടുത്തത്. അതിജീവിതയുടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തിയെന്നും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അധിക്ഷേപിച്ചെന്നുമാണ് എഫ്ഐആറില് പറയുന്നത്. അധിക്ഷേപ വിഡിയോ ഷെയര് ചെയ്തവരും കേസില് പ്രതികളാകും.