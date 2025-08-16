Connect with us

Kerala

സി പി എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി തീരുമാനത്തിൽ അമർഷം; രാജി പ്രഖ്യാപിച്ച് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയും അംഗങ്ങളും

ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി

Published

Aug 16, 2025 2:54 pm |

Last Updated

Aug 16, 2025 2:55 pm

പാലക്കാട് | സി പി എം പാലക്കാട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ അച്ചടക്ക നടപടിക്കെതിരെ  വല്ലപ്പുഴ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയിൽ പൊട്ടിത്തെറി. ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയും നാല് അംഗങ്ങളും രാജി പ്രഖ്യാപിച്ച് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി. ഇന്നലെ ചെർപ്പുളശ്ശേരി ഏരിയാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ ചേർന്ന ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിലായിരുന്നു സംഭവം.

ചേരിക്കല്ല് ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി കൂടിയായ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയംഗം സുധീപിനെ വിഭാഗീയത ആരോപിച്ച് സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് നീക്കാൻ പാലക്കാട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരെയാണ് ഇറങ്ങിപ്പോക്കുണ്ടായത്. രാജി പ്രഖ്യാപിച്ച റഫീഖ് പറക്കാടനും സി കെ ബാബുവും വല്ലപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ കൂടിയാണ്.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

നിലമ്പൂരിൽ യുവ ദമ്പതികൾ വീട്ടിനകത്ത് മരിച്ച നിലയിൽ

Kerala

സി പി എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി തീരുമാനത്തിൽ അമർഷം; രാജി പ്രഖ്യാപിച്ച് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയും അംഗങ്ങളും

Kerala

വിമാനത്തിൽ സഹയാത്രികയോട് മോശം പെരുമാറ്റം; തിരുവനന്തപുരത്ത് യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

Kerala

കോഴിക്കോട് ചുള്ളിയിലെ അങ്കണവാടിയുടെ കോണ്‍ക്രീറ്റ് പാളി അടര്‍ന്ന് വീണ് അപകടം

Kerala

ഇന്ന് എല്ലാ ജില്ലകളിലും മഴയുണ്ടാകും; അഞ്ച് ജില്ലകളില്‍ ഓറഞ്ച് അലര്‍ട്ട്

Kerala

സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഇന്ത്യ വിട്ടത് ബ്രിട്ടനെ ഭയന്ന്; എസ്‌സിഇആര്‍ടിയുടെ കൈപ്പുസ്തകത്തില്‍ ഗുരുതര പിഴവ്

Kerala

ബംഗളൂരുവില്‍ ഇന്നു പുലര്‍ച്ചെ തീപിടിത്തം; അഞ്ച് മരണം