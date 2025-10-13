Connect with us

International

സമ്പത്തിക നോബേല്‍ ജോയല്‍ മോക്കിര്‍, ഫിലിപ്പ് ആഗിയോണ്‍, പീറ്റര്‍ ഹൊവിറ്റ് എന്നിവര്‍ക്ക്

നവീകരണത്തില്‍ അധിഷ്ഠിതമായ സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ചയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിനാണ് പുരസ്‌കാരം

Oct 13, 2025

Oct 13, 2025

സ്വീഡന്‍ | 2025 സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര നൊബേല്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജോയല്‍ മോക്കിര്‍, ഫിലിപ്പ് ആഗിയോണ്‍, പീറ്റര്‍ ഹൊവിറ്റ് എന്നിവരാണ് ഈ വര്‍ഷത്തെ നൊബേല്‍ പുരസ്‌കാരത്തിന് അര്‍ഹരായത്. നവീകരണത്തില്‍ അധിഷ്ഠിതമായ സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ചയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിനാണ് പുരസ്‌കാരം.

ഇതോടെ വിവിധ മേഖലയിലെ ഈ വര്‍ഷത്തെ നോബേല്‍ പ്രഖ്യാപനം പൂര്‍ത്തിയായി. സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര നോബല്‍ ഡിസംബര്‍ 10 ന് മറ്റ് നോബേല്‍ അവാര്‍ഡുകള്‍ക്കൊപ്പം സമ്മാനിക്കും.

 

 

