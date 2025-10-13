International
സമ്പത്തിക നോബേല് ജോയല് മോക്കിര്, ഫിലിപ്പ് ആഗിയോണ്, പീറ്റര് ഹൊവിറ്റ് എന്നിവര്ക്ക്
നവീകരണത്തില് അധിഷ്ഠിതമായ സാമ്പത്തിക വളര്ച്ചയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിനാണ് പുരസ്കാരം
സ്വീഡന് | 2025 സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര നൊബേല് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജോയല് മോക്കിര്, ഫിലിപ്പ് ആഗിയോണ്, പീറ്റര് ഹൊവിറ്റ് എന്നിവരാണ് ഈ വര്ഷത്തെ നൊബേല് പുരസ്കാരത്തിന് അര്ഹരായത്. നവീകരണത്തില് അധിഷ്ഠിതമായ സാമ്പത്തിക വളര്ച്ചയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിനാണ് പുരസ്കാരം.
ഇതോടെ വിവിധ മേഖലയിലെ ഈ വര്ഷത്തെ നോബേല് പ്രഖ്യാപനം പൂര്ത്തിയായി. സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര നോബല് ഡിസംബര് 10 ന് മറ്റ് നോബേല് അവാര്ഡുകള്ക്കൊപ്പം സമ്മാനിക്കും.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
നവ കേരള റെസ്പോണ്സ് പ്രോഗ്രാം നടപ്പാക്കും: മുഖ്യമന്ത്രി
International
ഇത് പുതിയ മധ്യപൂർവേഷ്യയുടെ ചരിത്രപരമായ ഉദയം; താൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നയാൾ: ഇസ്റാഈൽ പാർലിമെന്റിൽ ട്രംപ്
Kerala
മത്തിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് സി എം എഫ് ആര് ഐ
National
രാജസ്ഥാനിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ ഒരു സൈനികൻ മരിച്ചു
International
സമ്പത്തിക നോബേല് ജോയല് മോക്കിര്, ഫിലിപ്പ് ആഗിയോണ്, പീറ്റര് ഹൊവിറ്റ് എന്നിവര്ക്ക്
Kerala
ഒ ജെ ജനീഷ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ
Kerala