Connect with us

Kerala

എയ്ഡഡ് സ്‌കൂള്‍ ഭിന്നശേഷി നിയമനം; എന്‍ എസ് എസിന് അനുകൂലമായ വിധി മറ്റ് മാനേജ്‌മെന്റുകള്‍ക്കും ബാധകമാക്കി സര്‍ക്കാര്‍

നിര്‍ണായക തീരുമാനം നടപ്പാക്കുന്നതിന് സര്‍ക്കാര്‍ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവന്‍കുട്ടി അറിയിച്ചു

Published

Oct 13, 2025 3:52 pm |

Last Updated

Oct 13, 2025 3:52 pm

തിരുവനന്തപുരം  എയ്ഡഡ് സ്‌കൂള്‍ ഭിന്നശേഷി നിയമനത്തില്‍ എന്‍ എസ് എസിന് അനുകൂലമായ വിധി മറ്റ് മാനേജ്‌മെന്റുകള്‍ക്കും ബാധകമാക്കി സര്‍ക്കാര്‍. നിര്‍ണായക തീരുമാനം നടപ്പാക്കുന്നതിന് സര്‍ക്കാര്‍ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവന്‍കുട്ടി വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ അറിയിച്ചു.

കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ആവശ്യം അംഗീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അടുത്ത തവണ സുപ്രീം കോടതി കേസ് പരിഗണിക്കുമ്പോള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നിലപാട് കോടതിയെ അറിയിക്കും. ഈ തീരുമാനത്തെ മാനേജമെന്റുകളുടെ സമ്മര്‍ദ്ദത്തിന് സര്‍ക്കാര്‍ വഴങ്ങി എന്നു വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തില്‍ ഇങ്ങനെ ഒക്കെയേ പ്രശ്‌ന പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാന്‍ കഴിയൂ. ആവശ്യത്തിന് ഭിന്നശേഷിക്കാരെ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന മാനേജ്‌മെന്റ് വാദത്തോട് യോജിക്കുന്നില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

എയ്ഡഡ് സ്‌കൂള്‍ ഭിന്നശേഷി നിയമനം; എന്‍ എസ് എസിന് അനുകൂലമായ വിധി മറ്റ് മാനേജ്‌മെന്റുകള്‍ക്കും ബാധകമാക്കി സര്‍ക്കാര്‍

Kerala

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഗള്‍ഫ് പര്യടനത്തിന് കേന്ദ്രാനുമതി; ആദ്യ പരിപാടി ബഹ്‌റൈനില്‍

National

സിവില്‍ സര്‍വീസ് ഉപേക്ഷിച്ച കണ്ണന്‍ ഗോപിനാഥന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്സില്‍ ചേര്‍ന്നു

Uae

എക്‌സ്പാൻഡ് നോർത്ത് സ്റ്റാർ തുടങ്ങി

വിവാഹപൂർവ കൗണ്‍സലിംഗ്

പ്രശ്നങ്ങള്‍ നേരത്തേ തിരിച്ചറിയാം

Business

സ്വര്‍ണവില ഇന്നും സര്‍വ്വകാല റെക്കോര്‍ഡില്‍; പവന് 240 രൂപ വര്‍ധിച്ചു

Kerala

റിട്ട.അധ്യാപകന്‍ തെങ്ങില്‍ നിന്ന് വീണ് മരിച്ചു