Kerala
തിരൂരങ്ങാടിയില് കെ എസ് ആര് ടി സി ബസില് ലോറിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തില് നിരവധി യാത്രക്കാര്ക്ക് പരിക്ക്
കോഴിക്കോട് നിന്ന് പൊന്കുന്നത്തേക്ക് പോകുന്ന ബസ് ആണ് അപകടത്തില് പെട്ടത്
മലപ്പുറം | തിരൂരങ്ങാടിയില് കെ എസ് ആര് ടി സി ബസില് ലോറിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തില് നിരവധി യാത്രക്കാര്ക്ക് പരിക്കേറ്റു. കോഴിക്കോട് നിന്ന് പൊന്കുന്നത്തേക്ക് പോകുന്ന ബസ് ആണ് അപകടത്തില് പെട്ടത്.
പരിക്കേറ്റവരെ തിരൂരങ്ങാടി എം കെഎച്ച് ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഒരാളുടെ നിലഗുരുതരമാണ്. സാരമായി പരിക്കേറ്റയാളെ കോട്ടക്കല് മിംസ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. അമിതവേഗത്തില് വന്ന ബസ്സ് തിരൂരങ്ങാടി കൊളപ്പുറത്ത് വെച്ച് രാത്രിയോടെ അപകടത്തില് പെടുകയായിരുന്നുവെന്ന് ബസ് യാത്രക്കാര് പറഞ്ഞു. ബസിലെ ഡ്രൈവര്ക്കും കണ്ടക്ടര്ക്കുമടക്കം പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
ശബരിമലയില് തന്ത്രിമാരുടെ സമാന്തര നെയ് വില്പ്പന ഹൈക്കോടതി തടഞ്ഞു
Kerala
തിരൂരങ്ങാടിയില് കെ എസ് ആര് ടി സി ബസില് ലോറിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തില് നിരവധി യാത്രക്കാര്ക്ക് പരിക്ക്
Kerala
13 കാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച രണ്ടാനച്ഛന് 78 വര്ഷം കഠിന തടവ്
National
ബിഹാര് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ക്രമക്കേടുകള് തുറന്നുകാട്ടി ധ്രുവ് റാഠി
Kerala
തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല് കോളജില് നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് നേരെ അജ്ഞാതന്റെ അതിക്രമം
Kerala
വ്യക്തികളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങള് ചോര്ത്തി വന് തട്ടിപ്പ്: 19 കാരി അറസ്റ്റില്
Kerala