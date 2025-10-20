Connect with us

Kerala

നെടുമങ്ങാട് എസ്ഡിപിഐ ഡിഐഎഫ്‌ഐ സംഘര്‍ഷം; ഇരു വിഭാഗത്തിന്റേയും ആംബുലന്‍സുകള്‍ തകര്‍ക്കപ്പെട്ടു

രാഷ്ട്രീയ സംഘര്‍ഷങ്ങളുടെ തുടര്‍ച്ചയെന്നോണമാണ് അക്രമങ്ങള്‍

Published

Oct 20, 2025 9:25 am |

Last Updated

Oct 20, 2025 9:25 am

തിരുവനന്തപുരം |  നെടുമങ്ങാട് എസ്ഡിപിഐ സിപിഎം സംഘര്‍ഷം. എസ്ഡിപിഐയുടെയും ഡിവൈഎഫ്‌ഐയുടേയും ആംബുലന്‍സുകള്‍ തകര്‍ക്കപ്പെട്ടു. സ്ഥലത്ത് നിലനില്‍ക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ സംഘര്‍ഷങ്ങളുടെ തുടര്‍ച്ചയെന്നോണമാണ് അക്രമങ്ങള്‍

ഇന്നലെ നെടുമങ്ങാട് വെച്ച് ഉണ്ടായ എസ്ഡിപിഐ-ഡിവൈഎഫ്‌ഐ സംഘര്‍ഷത്തില്‍ സിപിഎം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിക്കാണ് മര്‍ദനമേറ്റിരുന്നു. അഴീക്കോട് ജംഗ്ഷനില്‍ വച്ച് രാത്രിയില്‍ സിപിഎം മുല്ലശ്ശേരി ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി ദീപുവിനെ എസ്ഡിപിഐ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് എസ്ഡിപിഐ പ്രവര്‍ത്തകന്റെ വീടിനും എസ്ഡിപിഐ ആംബുലന്‍സിനും നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായത്. പിന്നാലെ. എസ്ഡിപിയുടെ ആംബുലന്‍സിന്റെ ഗ്ലാസ് ഒരു സംഘം തകര്‍ത്തു. ഡിവൈഎഫ്‌ഐ ആണ് ആംബുലന്‍സ് തകര്‍ത്തതെന്ന് എസ്ഡിപിഐ ആരോപിച്ചു.

 

തുടര്‍ന്ന് ജില്ലാ ആശുപത്രിയ്ക്ക് മുന്നില്‍ ഇട്ട ഡിവൈഎഫ്‌ഐ ബ്ലോക്ക് കമ്മറ്റിയുടെ ആംബുലന്‍സ് കത്തിച്ചു. വാഹനം പൂര്‍ണമായി കത്തി നശിച്ചു. രാത്രി 11.55 നും 12 നും ഇടയിലാണ് വാഹനം ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

മദ്യപാനത്തിനിടെ തര്‍ക്കം; കടയ്ക്കലില്‍ മധ്യവയസ്‌കനെ സുഹൃത്ത് തലയ്ക്കടിച്ച് കൊന്നു

Kerala

വാക്കുതര്‍ക്കം; ചോറ്റാനിക്കരയില്‍ അനുജനെ പെട്രോളൊഴിച്ച് തീ കൊളുത്തി ജ്യേഷ്ഠന്‍

Kerala

കൊലപാതകം അടക്കം 20ഓളം കേസുകളിലെ പ്രതി; കൊടിമരം ജോസ് പിടിയില്‍

International

നാല് മുതല്‍ ഏഴ് മിനുട്ട് വരെ മാത്രം നീണ്ടു നിന്ന കവര്‍ച്ച; ലൂവ്ര് മ്യൂസിയത്തില്‍ നിന്നും നഷ്ടമായത്‌ വജ്ര കിരീടം മുതല്‍ നെപ്പോളിന്‍ ചക്രവര്‍ത്തിയുടെ വിവാഹ സമ്മാന സെറ്റ് വരെ

Kerala

അട്ടപ്പാടി വള്ളിയമ്മ കൊലപാതക കേസ്; മരണകാരണം തലയോട്ടിയിലെ പൊട്ടലെന്ന് പോസ്റ്റുമോര്‍ട്ടം റിപ്പോര്‍ട്ട്

International

ഹോംങ്കോംഗില്‍ ലാന്‍ഡിംഗിനിടെ ചരക്ക് വിമാനം കടലില്‍ വീണു; രണ്ട് മരണം, നാല് പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി

Kerala

നാലു ദിവസത്തെ സന്ദര്‍ശനത്തിനായി രാഷ്ട്രപതി നാളെ കേരളത്തിലെത്തും; സുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങളുടെ റിഹേഴ്സല്‍ നാളെ