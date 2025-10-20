Connect with us

Kerala

അട്ടപ്പാടി വള്ളിയമ്മ കൊലപാതക കേസ്; മരണകാരണം തലയോട്ടിയിലെ പൊട്ടലെന്ന് പോസ്റ്റുമോര്‍ട്ടം റിപ്പോര്‍ട്ട്

മരണം ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷം അന്നു തന്നെ മൃതദേഹം കുഴിച്ചുമൂടിയെന്ന് പങ്കാളി പഴനി മൊഴി നല്‍കിയിരുന്നു.

Published

Oct 20, 2025 10:15 am |

Last Updated

Oct 20, 2025 10:15 am

പാലക്കാട്| അട്ടപ്പാടിയിലെ വള്ളിയമ്മയെ വിറകു കൊള്ളികൊണ്ട് തലക്കടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസില്‍ പോസ്റ്റ് മോര്‍ട്ടം റിപ്പോര്‍ട്ടിലെ പ്രാഥമിക വിവരങ്ങള്‍ പുറത്ത്. തലയോട്ടിയിലേറ്റ പൊട്ടലാണ് മരണകാരണമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. വള്ളിയമ്മയെ വിറകു കൊള്ളികൊണ്ട് തലക്കടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയതാണെന്നും മരണം ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷം അന്നു തന്നെ മൃതദേഹം കുഴിച്ചുമൂടിയെന്നും പങ്കാളി പഴനി മൊഴി നല്‍കിയിരുന്നു.

രണ്ടു ദിവസത്തിനുശേഷം മറ്റൊരു കുഴിയെടുത്ത് മൃതദേഹം അതിലേക്ക് മാറ്റിയെന്നും പഴനി മൊഴി നല്‍കിയിരുന്നു. വള്ളിയമ്മയെ കാണാനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടുമാസം മുന്‍പാണ് ആദ്യ ഭര്‍ത്താവിലുണ്ടായ മക്കള്‍ പരാതി നല്‍കുന്നത്. തുടര്‍ന്ന് പോലീസ് പഴനിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പഴനിയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് വള്ളിയമ്മയുടെ മൃതദേഹം കുഴിച്ചിട്ട നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. ഇരുവരും വനത്തില്‍ വിറക് ശേഖരിക്കാന്‍ പോയപ്പോഴുണ്ടായ വാക്കുതര്‍ക്കമാണ് കൊലപാതകത്തില്‍ കലാശിച്ചത്.

 

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

മദ്യപാനത്തിനിടെ തര്‍ക്കം; കടയ്ക്കലില്‍ മധ്യവയസ്‌കനെ സുഹൃത്ത് തലയ്ക്കടിച്ച് കൊന്നു

Kerala

വാക്കുതര്‍ക്കം; ചോറ്റാനിക്കരയില്‍ അനുജനെ പെട്രോളൊഴിച്ച് തീ കൊളുത്തി ജ്യേഷ്ഠന്‍

Kerala

കൊലപാതകം അടക്കം 20ഓളം കേസുകളിലെ പ്രതി; കൊടിമരം ജോസ് പിടിയില്‍

International

നാല് മുതല്‍ ഏഴ് മിനുട്ട് വരെ മാത്രം നീണ്ടു നിന്ന കവര്‍ച്ച; ലൂവ്ര് മ്യൂസിയത്തില്‍ നിന്നും നഷ്ടമായത്‌ വജ്ര കിരീടം മുതല്‍ നെപ്പോളിന്‍ ചക്രവര്‍ത്തിയുടെ വിവാഹ സമ്മാന സെറ്റ് വരെ

Kerala

അട്ടപ്പാടി വള്ളിയമ്മ കൊലപാതക കേസ്; മരണകാരണം തലയോട്ടിയിലെ പൊട്ടലെന്ന് പോസ്റ്റുമോര്‍ട്ടം റിപ്പോര്‍ട്ട്

International

ഹോംങ്കോംഗില്‍ ലാന്‍ഡിംഗിനിടെ ചരക്ക് വിമാനം കടലില്‍ വീണു; രണ്ട് മരണം, നാല് പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി

Kerala

നാലു ദിവസത്തെ സന്ദര്‍ശനത്തിനായി രാഷ്ട്രപതി നാളെ കേരളത്തിലെത്തും; സുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങളുടെ റിഹേഴ്സല്‍ നാളെ