Connect with us

National

'ഓപ്പറേഷന്‍ സിന്ദൂര്‍ കാലത്ത് ഐഎന്‍എസ് വിക്രാന്ത് പാകിസ്താന് ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികള്‍ സമ്മാനിച്ചു'; സായുധ സേനാംഗങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം ദീപാവലി ആഘോഷിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി

ഐഎന്‍എസ് വിക്രാന്ത് ഒരു യുദ്ധക്കപ്പല്‍ മാത്രമല്ല, '21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഇന്ത്യയുടെ കഠിനാധ്വാനം, കഴിവ്, സ്വാധീനം, പ്രതിബദ്ധത എന്നിവയുടെ തെളിവ് കൂടിയാണ്

Published

Oct 20, 2025 12:36 pm |

Last Updated

Oct 20, 2025 12:36 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി |  ഇത്തവണയും ഇന്ത്യന്‍ സായുധ സേനയോടൊപ്പം ദീപാവലി ആഘോഷിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി.ഗോവയുടെയും കര്‍ണാടകയുടെ കാര്‍വാറിന്റെയും തീരത്തുള്ള ഐഎന്‍എസ് വിക്രാന്ത് വിമാനവാഹിനി കപ്പലില്‍ വെച്ച് നാവിക സേനാംഗങ്ങളോടൊപ്പമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ദീപാവലി ആഘോഷിച്ചത്.

ഇന്നത്തെ ദിവസം അവിശ്വസനീയമാണ്. ഈ കാഴ്ച അവിസ്മരണീയമാണ്.ഇന്ന്, ഒരുവശത്ത് എനിക്ക് അനന്തമായ ചക്രവാളങ്ങളും അനന്തമായ ആകാശവും ഉണ്ട്, മറുവശത്ത് അനന്തമായ ശക്തികളെ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന ഈ ഭീമാകാരനായ ഐഎന്‍എസ് വിക്രാന്ത് ഉണ്ട്. സമുദ്രജലത്തില്‍ സൂര്യരശ്മി പതിക്കുന്ന തിളക്കം ധീരരായ സൈനികര്‍ തെളിയിച്ച ദീപാവലി വിളക്കുകള്‍ പോലെയാണെന്നും ഐഎന്‍എസ് വിക്രാന്തില്‍ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തില്‍ മോദി പറഞ്ഞു

ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ തദ്ദേശീയ വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലായ ഐഎന്‍എസ് വിക്രാന്ത് ഇന്ത്യന്‍ സായുധ സേനയുടെ ശേഷി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു .ഓപ്പറേഷന്‍ സിന്ദൂര്‍ കാലത്ത് ഐഎന്‍എസ് വിക്രാന്ത് പാകിസ്താനെ ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ മുട്ടുകുത്തിച്ചു.

ഓപ്പറേഷന്‍ സിന്ദൂര്‍ സമയത്ത് പാകിസ്താനെ കീഴടങ്ങാന്‍ പ്രേരിപ്പിച്ചത് മൂന്ന് സേനകളും (കര, നാവിക, വ്യോമ സേനകള്‍) തമ്മിലുള്ള അസാധാരണമായ ഏകോപനം ആണെന്നും പറഞ്ഞു.ഐഎന്‍എസ് വിക്രാന്ത് ഒരു യുദ്ധക്കപ്പല്‍ മാത്രമല്ല, ’21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഇന്ത്യയുടെ കഠിനാധ്വാനം, കഴിവ്, സ്വാധീനം, പ്രതിബദ്ധത എന്നിവയുടെ തെളിവ് കൂടിയാണ്. പാകിസ്താന് ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികളാണ് ഐഎന്‍എസ് വിക്രാന്ത്ര് സമ്മാനിച്ചതെന്നും മോദി പറഞ്ഞു

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ബിഹാര്‍ മഹാസഖ്യത്തില്‍ പ്രതിസന്ധി ഒഴിഞ്ഞു; 143 സ്ഥാനാര്‍ഥികളുടെ പട്ടിക ആര്‍ ജെ ഡി പുറത്തുവിട്ടു

Ongoing News

വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ചാറ്റ്‌ബോട്ടുകൾക്ക് നിരോധനം: ചാറ്റ് ജിപിടി ഉൾപ്പെടെ എഐ അസിസ്റ്റന്റുകൾക്ക് വഴി അടയും

Kerala

ശബരിമല യുവതി പ്രവേശനം; ബീഫ് ആരോപണത്തില്‍ ഉറച്ചു നില്‍ക്കുന്നതായി പ്രേമചന്ദ്രന്‍ എം പി

Kerala

ഗതാഗത മന്ത്രിയുടെ നിര്‍ദേശം പാലിച്ച് എംവിഡി; കൊച്ചിയില്‍ എയര്‍ഹോണുകള്‍ റോഡ് റോളര്‍ കയറ്റി നശിപ്പിച്ചു

Kerala

തണ്ടപ്പേരിനായി ആറു മാസം വില്ലേജ് ഓഫീസില്‍ കയറിയിറങ്ങിയിട്ടും ലഭിച്ചില്ല; അട്ടപ്പാടിയില്‍ കര്‍ഷകന്‍ ജീവനൊടുക്കി

Kerala

കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് കെ സുധാകരന് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം; ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു

Kerala

ബസിടിച്ച് ബൈക്കില്‍ നിന്ന് തെറിച്ചുവീണു; അതേ ബസ് ദേഹത്ത് കയറിയിറങ്ങി 12 വയസുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം