Connect with us

Kerala

തണ്ടപ്പേരിനായി ആറു മാസം വില്ലേജ് ഓഫീസില്‍ കയറിയിറങ്ങിയിട്ടും ലഭിച്ചില്ല; അട്ടപ്പാടിയില്‍ കര്‍ഷകന്‍ ജീവനൊടുക്കി

അട്ടപ്പാടി കാവുണ്ടിക്കല്‍ ഇരട്ടകുളം സ്വദേശി കൃഷ്ണസ്വാമി (52) ആണ് കൃഷി സ്ഥലത്ത് തൂങ്ങി മരിച്ചത്.

Published

Oct 20, 2025 1:58 pm |

Last Updated

Oct 20, 2025 2:00 pm

പാലക്കാട്|വില്ലേജ് ഓഫീസില്‍ നിന്ന് തണ്ടപ്പേര് ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് അട്ടപ്പാടിയില്‍ കര്‍ഷകന്‍ ജീവനൊടുക്കി. അട്ടപ്പാടി കാവുണ്ടിക്കല്‍ ഇരട്ടകുളം സ്വദേശി കൃഷ്ണസ്വാമി (52) ആണ് കൃഷി സ്ഥലത്ത് തൂങ്ങി മരിച്ചത്. വില്ലേജ് ഓഫീസില്‍ നിന്നും തണ്ടപ്പേര് കിട്ടാത്തതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് കൃഷ്ണസ്വാമി ജീവനൊടുക്കിയതെന്നാണ് കുടുംബത്തിന്റെ ആരോപണം. കഴിഞ്ഞ ആറു മാസമായി കൃഷ്ണസ്വാമി തണ്ടപ്പേരിനായി വില്ലേജില്‍ കയറി ഇറങ്ങിയെന്ന് കുടുംബം പറയുന്നു.

അതേസമയം, സംഭവത്തില്‍ കാലതാമസമുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും സാങ്കേതിക പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ നീക്കാനായി നടപടികള്‍ തുടരുകയാണെന്നും റവന്യു വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി.

 

(ശ്രദ്ധിക്കുക, ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല, മാനസികാരോഗ്യവിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടാം. Helpline 1056. 0471 – 2552056)

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ബിഹാര്‍ മഹാസഖ്യത്തില്‍ പ്രതിസന്ധി ഒഴിഞ്ഞു; 143 സ്ഥാനാര്‍ഥികളുടെ പട്ടിക ആര്‍ ജെ ഡി പുറത്തുവിട്ടു

Ongoing News

വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ചാറ്റ്‌ബോട്ടുകൾക്ക് നിരോധനം: ചാറ്റ് ജിപിടി ഉൾപ്പെടെ എഐ അസിസ്റ്റന്റുകൾക്ക് വഴി അടയും

Kerala

ശബരിമല യുവതി പ്രവേശനം; ബീഫ് ആരോപണത്തില്‍ ഉറച്ചു നില്‍ക്കുന്നതായി പ്രേമചന്ദ്രന്‍ എം പി

Kerala

ഗതാഗത മന്ത്രിയുടെ നിര്‍ദേശം പാലിച്ച് എംവിഡി; കൊച്ചിയില്‍ എയര്‍ഹോണുകള്‍ റോഡ് റോളര്‍ കയറ്റി നശിപ്പിച്ചു

Kerala

തണ്ടപ്പേരിനായി ആറു മാസം വില്ലേജ് ഓഫീസില്‍ കയറിയിറങ്ങിയിട്ടും ലഭിച്ചില്ല; അട്ടപ്പാടിയില്‍ കര്‍ഷകന്‍ ജീവനൊടുക്കി

Kerala

കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് കെ സുധാകരന് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം; ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു

Kerala

ബസിടിച്ച് ബൈക്കില്‍ നിന്ന് തെറിച്ചുവീണു; അതേ ബസ് ദേഹത്ത് കയറിയിറങ്ങി 12 വയസുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം