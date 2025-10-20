Connect with us

വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ചാറ്റ്‌ബോട്ടുകൾക്ക് നിരോധനം: ചാറ്റ് ജിപിടി ഉൾപ്പെടെ എഐ അസിസ്റ്റന്റുകൾക്ക് വഴി അടയും

പുതിയ നയം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നത് 2026 ജനുവരി 15 മുതൽ

Published

Oct 20, 2025 3:06 pm |

Last Updated

Oct 20, 2025 3:06 pm

വാട്ട്‌സ്ആപ്പിലെ ജനറൽ പർപ്പസ് എ ഐ (AI) അസിസ്റ്റന്റുകളുടെ കടന്നുവരവിന് അന്ത്യം കുറിക്കാൻ ഒരുങ്ങി മെറ്റ (Meta). വാട്ട്‌സ്ആപ്പിന്റെ മാതൃകമ്പനിയായ മെറ്റാ, അതിന്റെ ബിസിനസ് എ പി ഐ പോളിസിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി. വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് അധിഷ്ഠിത ബോട്ട് നിർമാതാക്കളായ ഒരു കൂട്ടം കമ്പനികളെ ഈ തീരുമാനം ബാധിക്കും.

ഓപ്പൺഎ ഐയുടെ ചാറ്റ്ജിപിടി മുതൽ പെർപ്ലക്‌സിറ്റി, ലൂസിയ, പോക്ക് വരെ നീളുന്ന നിരവധി എ ഐ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വാട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റ് ബോട്ട് സംവിധാനം വഴി അവരുടെ സേവനങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. 300 കോടിയിലധികം ഉപയോക്താക്കളുള്ള വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് വഴിയുള്ള സേവനം ഈ കമ്പനികൾക്ക് വലിയ അവസരമാണ് തുറന്നുനൽകുന്നത്. എന്നാൽ 2026 ജനുവരി 15 മുതൽ ഈ കമ്പനികൾക്ക് ഇനി വാട്ട്‌സ്ആപ്പിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ജനറൽ പർപ്പസ് എ ഐ. അസിസ്റ്റന്റുകൾക്ക് വാട്ട്‌സ്ആപ്പിന്റെ ബിസിനസ് എ പി ഐ വഴി വിതരണം ചെയ്യാനോ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ കഴിയില്ലെന്ന് പുതിയ പോളിസിയിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നു.

എ ഐ. പ്രൊവൈഡർമാർക്ക് വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ബിസിനസ് സൊല്യൂഷനുകൾഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ കർശനമായ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മെറ്റാ അതിന്റെ നിബന്ധനകളിൽ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തി. ഒരു വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ബോട്ടിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ഒരു എ ഐ. അസിസ്റ്റന്റായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതിനെ ഇനി സ്വാഗതം ചെയ്യില്ല എന്ന് ലളിതമായി പറയാം.

ബിസിനസ്-നിർദ്ദിഷ്ട ഉപഭോക്തൃ സേവന ബോട്ടുകളെയോ പരിമിതമായ, ടാസ്‌ക്-നിർദ്ദിഷ്ട ആവശ്യങ്ങൾക്കായി എ ഐ. ഉപയോഗിക്കുന്ന ബിസിനസുകളെയോ ഈ നിരോധനം ബാധിക്കില്ലെന്ന് മെറ്റാ കേന്ദ്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു യാത്രാക്കമ്പനിയുടെ ഓട്ടോമേറ്റഡ് സപ്പോർട്ട് ഏജന്റിനോ വിമാനക്കമ്പനിയുടെ ഫ്ലൈറ്റ്-സ്റ്റാറ്റസ് പ്രതികരണത്തിനായുള്ള എ ഐക്കോ സാധാരണ രീതിയിൽ തുടർന്നും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും.

നിരോധനത്തിന് പിന്നിലെ കാരണങ്ങൾ

വാട്ട്‌സ്ആപ്പിന്റെ ബിസിനസ് എ പി ഐ. രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബിസിനസുകൾക്ക് ഉപഭോക്താക്കളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്, അല്ലാതെ എ ഐ. മോഡലുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനല്ലെന്ന് മെറ്റാ പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ, ജനറൽ പർപ്പസ് അസിസ്റ്റന്റുകൾ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഡെവലപ്പർമാർ എ പി ഐ. ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെറ്റായുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ഇത് കമ്പനി ഉദ്ദേശിക്കാത്ത ഒരു പ്രവണതയായാണ് വിലിയിരുത്തപ്പെട്ടത്.

ചാറ്റ്ജിപിടി, പെർപ്ലക്‌സിറ്റി പോലുള്ള ചാറ്റ്‌ബോട്ടുകൾ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ട്‌സ്ആപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളിൽ അപ്രതീക്ഷിത സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നതായി മെറ്റാ വാദിക്കുന്നു. ഈ ടൂളുകൾ വലിയ അളവിലുള്ള സന്ദേശങ്ങളും മീഡിയാ അപ്‌ലോഡുകളും ശബ്ദ ഇടപെടലുകളും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഉപഭോക്തൃ പിന്തുണയ്ക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തതിനേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണ് ഈ ട്രാഫിക്.

വരുമാനവും മെറ്റായുടെ നിയന്ത്രണവും

ഈ നീക്കത്തിന് പിന്നിൽ ഒരു ബിസിനസ് യുക്തി കൂടിയുണ്ട്. വാട്ട്‌സ്ആപ്പിന്റെ ബിസിനസ് എ പി ഐ. മെറ്റായുടെ പ്രധാന വരുമാന സ്രോതസ്സുകളിൽ ഒന്നാണ്. മാർക്കറ്റിംഗ്, യൂട്ടിലിറ്റി, ഓതന്റിക്കേഷൻ, സപ്പോർട്ട് തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് ഓരോ സന്ദേശത്തിനും ഇത് ബിസിനസുകളിൽ നിന്ന് പണം ഈടാക്കുന്നു.

എന്നാൽ, എ ഐ. ബോട്ടുകൾക്ക് ഒരു വിലനിർണ്ണയ ചട്ടക്കൂട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതായത്, ഓപ്പൺഎ ഐ, പെർപ്ലക്‌സിറ്റി പോലുള്ള കമ്പനികൾക്ക് വാട്ട്‌സ്ആപ്പിൽ വലിയ തോതിലുള്ള ചാറ്റ്‌ബോട്ടുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമ്പോഴും, വർദ്ധിച്ച ഉപയോഗത്തിൽ നിന്ന് മെറ്റായ്ക്ക് വരുമാനം ഒന്നും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ഈ ഉപയോഗ രീതി അവസാനിപ്പിച്ചതിലൂടെ, ലാഭമില്ലാ പരിപാടി നിർത്തുക കൂടിയാണ് മെറ്റ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്.

ഈ തീരുമാനത്തോടെ, മെറ്റായുടെ സ്വന്തം ഇൻ-ഹൗസ് അസിസ്റ്റന്റായ മെറ്റാ എ ഐ മാത്രമാകും വാട്ട്‌സ്ആപ്പിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ഏക ചാറ്റ്‌ബോട്ട്. ഉപയോക്താക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, തൽക്ഷണ ഉത്തരങ്ങൾ നൽകുന്ന, ചിത്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ വോയിസ് നോട്ടുകൾ ട്രാൻസ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന തേർഡ്-പാർട്ടി എ ഐ സഹായികൾ ഇനി ഉണ്ടാകില്ല.

