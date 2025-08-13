Kerala
മാസപ്പടി കേസ്: ഡയറി ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹരജി ഹൈക്കോടതി തള്ളി; ഷോണ് ജോര്ജിന് തിരിച്ചടി
സി എം എല് ആറില് നിന്ന് എസ് എഫ് ഐ ഒ പിടിച്ചെടുത്ത ഡയറിയുടെ പകര്പ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹരജിയാണ് തള്ളിയത്.
കൊച്ചി മാസപ്പടി കേസില് ഷോണ് ജോര്ജിന് തിരിച്ചടി. ഷോണ് ജോര്ജിന്റെ ഹരജി ഹൈക്കോടതി തള്ളി.
സി എം എല് ആറില് നിന്ന് എസ് എഫ് ഐ ഒ പിടിച്ചെടുത്ത ഡയറിയുടെ പകര്പ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹരജിയാണ് തള്ളിയത്.
മാസപ്പടിക്കേസിലെ നിര്ണായക വിവരങ്ങള് ഡയറിയിലുണ്ടെന്നായിരുന്നു ഹരജിക്കാരന്റെ വാ
