ഇന്സ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ട ശേഷം ലൈംഗിക പീഡനം; യുവാവ് അറസ്റ്റില്
പട്ടാഴി തെക്കേകര വില്ലേജില് പട്ടാഴി പി ഒ യില് പൂക്കുന്നുമല അനിത ഭവനില് ജിതിന് (19) ആണ് ഏനാത്ത് പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത്.
അടൂര് | ഇന്സ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ട് അടുപ്പത്തിലായ ശേഷം പതിനാറുകാരിയെ ലൈംഗിക പീഡനത്തിനിരയാക്കിയ യുവാവ് അറസ്റ്റില്. പട്ടാഴി തെക്കേകര വില്ലേജില് പട്ടാഴി പി ഒ യില് പൂക്കുന്നുമല അനിത ഭവനില് ജിതിന് (19) ആണ് ഏനാത്ത് പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത്.
കുട്ടിയുടെ മൊഴി പ്രകാരം പത്തനാപുരം പോലീസ് സീറോ എഫ് ഐ ആര് ആയി രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത് കേസ് ഏനാത്ത് പോലീസിന് കൈമാറുകയായിരുന്നു. കോടതിയില് ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാന്ഡ് ചെയ്തു.
ഇന്സ്പെക്ടര് എ അനൂപ്, എ എസ് ഐ. രവികുമാര്, സീനിയര് സിവില് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ സുനില്, ജസീര്, സിന്ധു അന്വേഷണത്തില് പങ്കെടുത്തു.
