National
നിര്മിതബുദ്ധി: ഇന്ത്യ-യു എ ഇ സഹകരണം ശക്തമാക്കുന്നു
ഇന്ത്യന് അംബാസഡര് ദീപക് മിത്തല് യു എ ഇ സഹമന്ത്രി ഒമര് അല് ഒലാമയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.
അബൂദബി: ഇന്ത്യയും യു എ ഇയും തമ്മിലുള്ള സാങ്കേതിക പങ്കാളിത്തം കൂടുതല് ഉയരങ്ങളിലേക്ക്. യു എ ഇ നിര്മിത ബുദ്ധി (AI), ഡിജിറ്റല് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ, റിമോട്ട് വര്ക്ക് ആപ്ലിക്കേഷന്സ് സഹമന്ത്രി ഒമര് സുല്ത്താന് അല് ഒലാമയുമായി ഇന്ത്യന് അംബാസഡര് ദീപക് മിത്തല് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.
നിര്മിതബുദ്ധി, അഡ്വാന്സ്ഡ് ടെക്നോളജി എന്നീ മേഖലകളില് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം വര്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു പ്രധാന ചര്ച്ചകള്. ഡിജിറ്റല് പരിവര്ത്തനത്തിലും നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകളിലും ഇന്ത്യ കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങളും യു എ ഇയുടെ ഈ മേഖലയിലെ വികസന കാഴ്ചപ്പാടുകളും ചര്ച്ചയില് വിഷയമായി.
ചര്ച്ചയിലെ പ്രധാന കാര്യങ്ങള്:
* എ ഐ പങ്കാളിത്തം: നിര്മിതബുദ്ധി രംഗത്തെ പുത്തന് പ്രവണതകളും ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും സ്റ്റാര്ട്ടപ്പുകള്ക്ക് നല്കാവുന്ന പിന്തുണയും.
* സാങ്കേതിക കൈമാറ്റം: അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകള് പരസ്പരം പങ്കുവെക്കുന്നതിലൂടെ സാമ്പത്തിക വളര്ച്ച കൈവരിക്കുക.
* ഡിജിറ്റല് ഇക്കോണമി: ഡിജിറ്റല് സേവനങ്ങളിലും റിമോട്ട് വര്ക്ക് സംവിധാനങ്ങളിലും കൂടുതല് നിക്ഷേപങ്ങള്ക്കും സംയുക്ത സംരംഭങ്ങള്ക്കുമുള്ള സാധ്യതകള്.
ഇന്ത്യയും യു എ ഇയും തമ്മിലുള്ള ഊഷ്മളമായ ബന്ധം സാങ്കേതിക മേഖലയിലും വലിയ മാറ്റങ്ങള് കൊണ്ടുവരുമെന്ന് കൂടിക്കാഴ്ചക്കു ശേഷം അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കി.