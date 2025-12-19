Education
നാളത്തെ ഹയര് സെക്കന്ഡറി രണ്ടാം പാദവാര്ഷിക ഹിന്ദി പരീക്ഷ മാറ്റി
ക്രിസ്മസ് അവധിക്കു ശേഷം സ്കൂള് തുറക്കുന്ന ദിവസം പരീക്ഷ നടത്തും.
നിര്മിതബുദ്ധി: ഇന്ത്യ-യു എ ഇ സഹകരണം ശക്തമാക്കുന്നു
ജാപ്പനീസ് ചിത്രം 'ടു സീസണ്സ് ടു സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ്'ന് സുവര്ണ ചകോരം; 'തന്തപ്പേരി'ന് പ്രേക്ഷക പുരസ്കാരം
അണ്ടര്-19 ഏഷ്യാകപ്പ്: ശ്രീലങ്കയെ തകര്ത്ത് ഇന്ത്യ ഫൈനലില്
മസാല ബോണ്ട്; സര്ക്കാരിന് തിരിച്ചടിയുമായി ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷന് ബഞ്ച് ഉത്തരവ്
സ്വത്ത് തട്ടിയെടുക്കാന് വയോധികയെ തീക്കൊളുത്തി കൊന്ന കേസ്: സഹോദരീ പുത്രന് ജീവപര്യന്തവും പിഴയും
