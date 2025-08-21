Connect with us

Kozhikode

മര്‍കസ് 'എഡ്യുഫേസ്' നാളെ മന്ത്രി ശിവന്‍കുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും

സ്‌കൂള്‍ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്കും നവീകരിച്ച സയന്‍സ് ലാബും സമര്‍പ്പിക്കും. ചടങ്ങില്‍ മര്‍കസ് ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കര്‍ മുസ്‌ലിയാര്‍ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും.

Published

Aug 21, 2025 8:56 pm |

Last Updated

Aug 21, 2025 8:56 pm

കോഴിക്കോട് | പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മികവിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ മര്‍കസ് സ്‌കൂളുകളില്‍ നിര്‍മിച്ച അഡ്മിനിട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്കുകളുടെയും നവീകരിച്ച സയന്‍സ് ലാബിന്റെയും ഉദ്ഘാടനം വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവന്‍കുട്ടി നാളെ (ആഗസ്റ്റ് 22, വെള്ളി) നിര്‍വഹിക്കും. മര്‍കസ് ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കര്‍ മുസ്‌ലിയാര്‍ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും.

കാരന്തൂരിലെ മര്‍കസ് ഗേള്‍സ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, കൂമ്പാറ ഫാത്തിമാബി മെമ്മോറിയല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്കുകള്‍, ബോയ്‌സ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂളിലെ സയന്‍സ് ലാബ് എന്നിവയാണ് നാളെ രാവിലെ ഒമ്പതിന് കാരന്തൂരിലെ സെന്‍ട്രല്‍ കാമ്പസില്‍ നടക്കുന്ന ‘എഡ്യുഫേസി’ല്‍ മന്ത്രി സമര്‍പ്പിക്കുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ മികവിന് സവിശേഷ ശ്രദ്ധ നല്‍കിയാണ് മര്‍കസ് മാനേജ്മെന്റ് മേല്‍ പദ്ധതികള്‍ സാക്ഷാത്കരിച്ചത്.

ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങില്‍ നോളജ് സിറ്റി മാനേജിങ് ഡയറക്ടര്‍ ഡോ. മുഹമ്മദ് അബ്ദുല്‍ ഹകീം അസ്ഹരി ആമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്തും. മര്‍കസ് ഡയറക്ടര്‍ ജനറല്‍ സി മുഹമ്മദ് ഫൈസി സന്ദേശം നല്‍കും. ഡയറക്ടര്‍ സി പി ഉബൈദുല്ല സഖാഫി, മര്‍കസ് എജ്യുക്കേഷന്‍ വിഭാഗം അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടര്‍ ഉനൈസ് മുഹമ്മദ്, പ്രിന്‍സിപ്പല്‍മാരായ കെ എം ഫിറോസ് ബാബു, കെ അബ്ദുല്‍ നാസര്‍, എം മൂസക്കോയ, മുഹ്സിന്‍ അലി, ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍മാരായ നിയാസ് ചോല, എ ആഇശ ബീവി, പി മുഹമ്മദ് ബശീര്‍, പി അബ്ദുന്നാസര്‍, പി ടി എ പ്രസിഡന്റുമാരായ കെ കെ ഷമീം, ബെന്നി അബ്രഹാം, എന്‍ എം ശംസുദ്ദീന്‍ സംബന്ധിക്കും.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

സ്വകാര്യ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പ്രവേശനം; എസ് സി, എസ് ടി, ഒ ബി സി സംവരണം നടപ്പാക്കണമെന്ന് പാര്‍ലിമെന്ററി സമിതി ശിപാര്‍ശ

Kozhikode

ഈജിപ്ത് ഔഖാഫും ജാമിഅ മര്‍കസും വൈജ്ഞാനിക സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്താന്‍ ധാരണ

International

ഫലസ്തീൻ ദേശീയ ബാസ്‌കറ്റ്‌ബോൾ താരം ഇസ്റാഈൽ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു

Kerala

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് യുവജന മാര്‍ച്ച്

Kerala

വാഴൂർ സോമൻ്റെ നിര്യാണത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അനുശോചിച്ചു

Kerala

ബസ് സ്റ്റാന്‍ഡ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങില്‍ നിന്നും വിട്ടുനില്‍ക്കണം; രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് കത്ത് നല്‍കി പാലക്കാട് നഗരസഭ

Kerala

അല്‍ മൗലിദുല്‍ അക്ബര്‍: പ്രചാരണം അന്തിമഘട്ടത്തില്‍