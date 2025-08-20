Kerala
ഓണത്തിന് വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് നാലുകിലോ അരി; പ്രഖ്യാപനവുമായി മന്ത്രി ശിവന്കുട്ടി
പ്രീ-പ്രൈമറി മുതല് എട്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള 24,77,337 കുട്ടികള്ക്ക് ഇതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കും.
തിരുവനന്തപുരം | ഓണത്തിന് സ്കൂള് ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളായ എല്ലാ വിദ്യാര്ഥികള്ക്കും നാല് കിലോഗ്രാം അരി വീതം വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവന്കുട്ടി. പ്രീ-പ്രൈമറി മുതല് എട്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള 24,77,337 കുട്ടികള്ക്ക് ഇതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കും.
അരി സിവില് സപ്ലൈസ് കോര്പറേഷന്റെ കൈവശമുള്ള സ്റ്റോക്കില് നിന്നാണ് നല്കുക. അരി സ്കൂളുകളില് നേരിട്ട് എത്തിച്ചുനല്കുന്നതിനുള്ള ചുമതല സപ്ലൈകോയ്ക്ക് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് നിലവിലെ കടത്തുകൂലിക്ക് പുറമെ കിലോഗ്രാമിന് 50 പൈസ അധികം നല്കും.
ജില്ലകളില് സ്റ്റോക്ക് കുറവുണ്ടെങ്കില് സമീപ ജില്ലകളിലെ ഡിപ്പോകളില് നിന്ന് അരി എത്തിച്ച് വിതരണം സുഗമമാക്കാനും നിര്ദേശം നല്കി. ഇതിനു വരുന്ന അധിക ചെലവ് നിലവിലെ കടത്തുകൂലി നിരക്കില് നിന്നു തന്നെ വഹിക്കണം.