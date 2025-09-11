Connect with us

Business

യു എ ഇയുടെ സുസ്ഥിരത നീക്കങ്ങൾക്ക് പിന്തുണയുമായി ലുലു സൗരോർജ പദ്ധതി

പോസിറ്റീവ് സീറോ ഗ്രൂപ്പുമായി സഹകരിച്ചുള്ള പദ്ധതിയുടെ ധാരണാപത്രം ദുബൈയിൽ ഒപ്പുവെച്ചു

Published

Sep 11, 2025 6:54 pm |

Last Updated

Sep 11, 2025 6:54 pm

ദുബൈ | ഊർജ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കി സൗരോർജ പദ്ധതിയുമായി ലുലു റീട്ടെയ്ൽ. പോസിറ്റീവ് സീറോ ഗ്രൂപ്പുമായി സഹകരിച്ചാണ് ലുലു കേന്ദ്രങ്ങളിലെ സോളാർ റൂഫ്ടോപ്പ് സംവിധാനങ്ങൾ.

ദുബൈ അൽ വർഖ, ദുബൈ ഇൻവെസ്റ്റ് മെൻ്റ്  പാർക്ക്, റഷീദിയ ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റുകൾ, ലുലു സെൻട്രൽ ലോജിസ്റ്റിക്സ് സെൻറർ, ദുബൈ റീജ്യനൽ ഓഫീസ് എന്നിവടങ്ങളിലാണ് സോളാർ റൂഫ്ടോപ്പ് സ്ഥാപിച്ചത്. ഇതിലൂടെ 37 മില്യൺ കിലോവാൾട്ടിലധികം ക്ലീൻ എനർജി ഉത്പാദിപ്പിക്കാനാകും. 25,000 ടണ്ണോളം കാർബൺ എമിഷൻ കുറക്കാൻ പദ്ധതി വഴിവെക്കും. നാല് ലക്ഷത്തിലധികം പുതിയ ചെടികൾ നടുന്നതിന് തുല്യമാണിത്. 6,000 ഗ്യാസോലിൻ വാഹനങ്ങൾ നിരത്തുകളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകുന്നതിനും 9,000 ടൺ മാലിന്യ നിർമാർജനത്തിനും സമാനമാണ് ഈ നേട്ടം. 58,000 ബാരൽ എണ്ണ സംരക്ഷണത്തിന് പദ്ധതി സഹായകരമാകും.

പോസിറ്റീവ് സീറോ ഗ്രൂപ്പുമായി സഹകരിച്ചുള്ള പദ്ധതിയുടെ ധാരണാപത്രം ദുബൈയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ഗ്ലോബൽ ഓപറേഷൻസ് ഡയറക്ടർ സലിം എം എ, പോസിറ്റീവ് സീറോ ചെയർമാൻ അബ്ദുൽ ഗാഫർ ഹുസൈൻ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ലുലു ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെൻറ് റീജ്യനൽ ഡയറക്ടർ ഹുസെഫ മൂസ രൂപാവാല, പോസിറ്റീവ് സീറോ സി ഇ ഒ ഡേവിഡ് ഔറായു എന്നിവർ ചേർന്ന് ഒപ്പുവെച്ചു.

യു എ ഇയുടെ സുസ്ഥിരതാ നീക്കങ്ങൾക്കും ‘നെറ്റ് സീറോ 2050’ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കും പിന്തുണ നൽകുന്നതിനായാണ് പദ്ധതിയെന്നും ഊർജ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഉയർത്തികാട്ടുകയാണ് ലുലുവെന്നും ഗ്ലോബൽ ഓപറേഷൻസ് ഡയറക്ടർ സലിം എം എ പറഞ്ഞു. കാർബൺ എമിഷൻ വലിയതോതിൽ കുറക്കുന്ന പദ്ധതിയിൽ ലുലുവിനൊപ്പം സഹകരിക്കാനായതിൽ അഭിമാനമുണ്ടെന്ന് പോസിറ്റീവ് സീറോ സി ഇ ഒ ഡേവിഡ് ഔറായു വ്യക്തമാക്കി.

ദുബൈ സിലിക്കൺ സെൻട്രൽ മാൾ, ബഹ്റൈൻ ലുലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ മാളുകൾ, ലോജിസ്റ്റിക്സ് വെയർഹൗസ് എന്നിവടങ്ങളിലായി നിലവിൽ തന്നെ പോസിറ്റീവ് സീറോയുമായി സഹകരിച്ച് സൗരോർജ പദ്ധതി ലുലു നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

