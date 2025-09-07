International
ഖലിസ്ഥാന് സംഘടനകള്ക്ക് രാജ്യത്തു നിന്ന് സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നു; സമ്മതിച്ച് കാനഡ
ബബ്ബര് ഖല്സ അടക്കമുള്ള ഭീകരസംഘടനകള്ക്ക് പണം കിട്ടുന്നുണ്ട്. സ്വതന്ത്ര പഞ്ചാബിന്റെ പേരില് ധനശേഖരണം നടക്കുന്നതായും കാനഡ
ഒട്ടാവ | ഖലിസ്ഥാന് സംഘടനകള് ഭീകരരെന്ന് കാനഡ. ഇത്തരം സംഘടനകള്ക്ക് രാജ്യത്തു നിന്ന് സഹായം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കാനഡ ധനമന്ത്രാലയം സമ്മതിച്ചു.
ബബ്ബര് ഖല്സ അടക്കമുള്ള ഭീകരസംഘടനകള്ക്ക് പണം കിട്ടുന്നുണ്ട്.
സ്വതന്ത്ര പഞ്ചാബിന്റെ പേരില് ധനശേഖരണം നടക്കുന്നതായും കാനഡ അധികൃതര് പറഞ്ഞു.
