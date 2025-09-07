Connect with us

International

ഖലിസ്ഥാന്‍ സംഘടനകള്‍ക്ക് രാജ്യത്തു നിന്ന് സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നു; സമ്മതിച്ച് കാനഡ

ബബ്ബര്‍ ഖല്‍സ അടക്കമുള്ള ഭീകരസംഘടനകള്‍ക്ക് പണം കിട്ടുന്നുണ്ട്. സ്വതന്ത്ര പഞ്ചാബിന്റെ പേരില്‍ ധനശേഖരണം നടക്കുന്നതായും കാനഡ

Published

Sep 07, 2025 6:43 am |

Last Updated

Sep 07, 2025 6:43 am

ഒട്ടാവ | ഖലിസ്ഥാന്‍ സംഘടനകള്‍ ഭീകരരെന്ന് കാനഡ. ഇത്തരം സംഘടനകള്‍ക്ക് രാജ്യത്തു നിന്ന് സഹായം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കാനഡ ധനമന്ത്രാലയം സമ്മതിച്ചു.

ബബ്ബര്‍ ഖല്‍സ അടക്കമുള്ള ഭീകരസംഘടനകള്‍ക്ക് പണം കിട്ടുന്നുണ്ട്.

സ്വതന്ത്ര പഞ്ചാബിന്റെ പേരില്‍ ധനശേഖരണം നടക്കുന്നതായും കാനഡ അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

International

ഖലിസ്ഥാന്‍ സംഘടനകള്‍ക്ക് രാജ്യത്തു നിന്ന് സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നു; സമ്മതിച്ച് കാനഡ

Kozhikode

നിസാർ ഒളവണ്ണക്ക് വിദ്യാശ്രേഷ്ഠ പുരസ്‌കാരം

Ongoing News

അബുദാബി ഗ്രാൻഡ് മീലാദ് സമ്മേളനത്തിന് പ്രൗഢ സമാപ്തി 

Kerala

വാഹനാപകടത്തില്‍ ചികിത്സയിലിരുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ മരിച്ചു

Kerala

കുന്നംകുളം കസ്റ്റഡി മര്‍ദനം: നാല് പോലീസുകാരെ സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്തു

National

സുന്നി സംഘടനകളുടെ ഐക്യം വിളിച്ചോതി ബെംഗളൂരുവില്‍ മഹാ നബിദിന സമ്മേളനം

Kerala

ഇന്ത്യയില്‍ ശിശു മരണ നിരക്ക് യു എസിനെക്കാള്‍ കുറവ്; ഏറ്റവും കുറവുള്ള സംസ്ഥാനം കേരളം