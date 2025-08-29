Kerala
കാസര്കോട് മണ്ണിടിച്ചില് ഭീഷണി: വീരമലക്കുന്നിലും ബേവിഞ്ചയിലും യാത്രാ വാഹനങ്ങള്ക്ക് നിരോധനം
ഹെവിവാഹനങ്ങള്ക്കും ആംബുലന്സിനും വിലക്കില്ല
കാസര്കോട്|കാസര്കോട് ദേശീയപാത നിര്മ്മാണം നടക്കുന്ന വീരമലക്കുന്നിലും ബേവിഞ്ചയിലും യാത്രാ വാഹനങ്ങള്ക്ക് നിരോധനം. മഴ ശക്തമായതിനെ തുടര്ന്ന് മണ്ണിടിച്ചില് ഭീഷണി നിലനില്ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നിയന്ത്രണം. ഹെവി വാഹനങ്ങള്ക്കും ആംബുലന്സിനും വിലക്കില്ല. ഇനി ഒരു അറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നത് വരെ ഈ വഴി ചെറു വാഹനങ്ങള്ക്ക് നിരോധനം തുടരുമെന്ന് കാസര്കോട് ജില്ലാ കലക്ടര് അറിയിച്ചു.
അതേസമയം, മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായ താമരശ്ശേരി ചുരത്തില് മഴ ഇല്ലാത്ത സമയങ്ങളില് ചെറുവാഹനങ്ങള് കടത്തിവിടാന് തുടങ്ങി. ഭാരമേറിയ വാഹനങ്ങള് അനുവദിക്കില്ല.മഴ ശക്തമായാല് ഗതാഗതം പൂര്ണമായും തടയുമെന്നാണ് വിവരം.. താമരശ്ശേരി ചുരത്തിലെ കല്ലും മണ്ണും പൂര്ണമായും നീക്കിയിട്ടുണ്ട്.
കാസര്കോട് മണ്ണിടിച്ചില് ഭീഷണി: വീരമലക്കുന്നിലും ബേവിഞ്ചയിലും യാത്രാ വാഹനങ്ങള്ക്ക് നിരോധനം
