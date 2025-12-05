Connect with us

Kerala

കെ ജയകുമാറിനെ ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തു നിന്നും നീക്കണം; കോടതിയെ സമീപിച്ച് ബി അശോക് ഐഎഎസ്

സര്‍ക്കാര്‍ പദവിയില്‍ ഇരിക്കെ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് പ്രസിഡന്റായത് ചട്ടവിരുദ്ധമാണെന്നാണ് ഹര്‍ജിയില്‍ പറയുന്നത്.

Published

Dec 05, 2025 10:26 am |

Last Updated

Dec 05, 2025 10:28 am

കൊച്ചി | മുന്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറി കെ ജയകുമാറിനെ തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് പ്രസിഡന്റായി നിയമിച്ചതിനെതിരെ ഹരജി. കെ ജയകുമാറിനെ അയോഗ്യനാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മുതിര്‍ന്ന ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ബി അശോക് ആണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കോടതിയിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്

സര്‍ക്കാര്‍ പദവിയില്‍ ഇരിക്കെ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് പ്രസിഡന്റായത് ചട്ടവിരുദ്ധമാണെന്നാണ് ഹര്‍ജിയില്‍ പറയുന്നത്.തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ- കൊ​ച്ചി ഹി​ന്ദു​മ​ത സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​യ​മ പ്ര​കാ​രം നി​യ​മി​ത​നാ​യ കെ. ​ജ​യ​കു​മാ​ർ നി​യ​മ​ത്തി​ലെ ഏ​ഴ് (മൂ​ന്ന്)​വ​കു​പ്പ് പ്ര​കാ​രം അ​യോ​ഗ്യ​നാ​ണെ​ന്നു പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കാ​നാ​ണ്   ​ബി അ​ശോ​ക് ഹ​ർ​ജി ബോ​ധി​പ്പി​ച്ച​ത്.

 

ഐഎംജി ഡയറക്ടര്‍ ആയിരിക്കെയാണ് കെ ജയകുമാറിനെ തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് പ്രസിഡന്റായി സര്‍ക്കാര്‍ നിയമിച്ചത്. അശോകിന്റെ ഹരജി കോടതി ഫയലില്‍ സ്വീകരിച്ചു. ഹര്‍ജിയില്‍ ജയകുമാറിനും ദേവസ്വം സെക്ട്രടറിക്കും കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചു

സര്‍ക്കാരിന്റെ ശമ്പളം പറ്റുന്ന പദവി വഹിക്കുന്നയാള്‍ തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് അംഗമോ, പ്രസിഡന്റോ ആകുന്നതിന് അയോഗ്യതയുണ്ടന്ന് കാര്‍ഷികോത്പാദന കമ്മീഷണര്‍ ബി അശോക് നല്‍കിയ ഹരജിയില്‍ പറയുന്നു. അതേ സമയം ഇരട്ട പദവി ചട്ടലംഘനമില്ലെന്നും, ഐഎംജി ഡയറക്ടര്‍ പദവിയില്‍ പുതിയ ആള്‍ വരുന്നതുവരെയാണ് താന്‍ തുടരുന്നതെന്നും കെ ജയകുമാര്‍ പ്രതികരിച്ചു. ഒരേ സമയം രണ്ടു പ്രതിഫലം കൈപ്പറ്റുന്നില്ലെന്നും വസ്തുതകള്‍ കോടതിയെ അറിയിക്കുമെന്നും കെ ജയകുമാര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊളള കേസ്; മുന്‍ ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി എസ് ജയശ്രീയെ ചോദ്യം ചെയ്യും

Kerala

കെ ജയകുമാറിനെ ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തു നിന്നും നീക്കണം; കോടതിയെ സമീപിച്ച് ബി അശോക് ഐഎഎസ്

Kerala

കൊച്ചി പച്ചാളത്ത് റെയില്‍വെ ട്രാക്കില്‍ ആട്ടുകല്ല്; ട്രെയിന്‍ അട്ടിമറി ശ്രമമെന്ന് സംശയം

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണ്ണക്കൊള്ള കേസ്; ജാമ്യം തേടി എന്‍ വാസു ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിയില്‍

Kerala

കോട്ടയത്ത് സ്‌കൂള്‍ ബസും ശബരിമല തീര്‍ത്ഥാടകരുടെ ബസും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം; ആര്‍ക്കും ഗുരുതര പരുക്കില്ല

Uae

ജി സി സി സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അതോറിറ്റി ആസ്ഥാനം യു എ ഇയിൽ

National

സൈനിക രഹസ്യങ്ങള്‍ പാക്കിസ്ഥാന് ചോര്‍ത്തി നല്‍കി; മുന്‍ സൈനികനും സ്ത്രീയും പിടിയില്‍