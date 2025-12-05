Kerala
കൊച്ചി പച്ചാളത്ത് റെയില്വെ ട്രാക്കില് ആട്ടുകല്ല്; ട്രെയിന് അട്ടിമറി ശ്രമമെന്ന് സംശയം
കൊച്ചി| കൊച്ചി പച്ചാളത്ത് റെയില്വെ ട്രാക്കില് ആട്ടുകല്ല് കണ്ടെത്തി. സംഭവം ട്രെയിന് അട്ടിമറി ശ്രമമെന്നാണ് സംശയിക്കുന്നത്. ഇന്ന് പുലര്ച്ചെ നാലരയോടെ മൈസൂരു- തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചുവേളി എക്സ്പ്രസ് കടന്നുപോയതിനുശേഷമാണ് ട്രാക്കിന്റെ നടുവില് ആട്ടുകല്ല് കണ്ടെത്തിയത്. നോര്ത്ത് റെയില്വെ സ്റ്റേഷന് സമീപമുള്ള പച്ചാളം റെയില്വെ ഗേറ്റിനടുത്താണ് സംഭവം.
ആട്ടുകല്ലിന് അധികം വലുപ്പമില്ലാത്തിനാല് ട്രെയിന് അതിന് മുകളിലൂടെ കടന്നുപോവുകയായിരുന്നു. ട്രാക്കിന്റെ വശങ്ങളിലാണ് ആട്ടുകല്ല് വെച്ചിരുന്നതെങ്കില് വലിയ അപകടമുണ്ടാകുമായിരുന്നു. ഇതേ ട്രെയിനിന്റെ ലോക്കോ പൈലറ്റാണ് വിവരം റെയില്വെ പോലീസില് അറിയിച്ചത്. സംഭവത്തില് പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
ട്രാക്കിന്റെ നടുവില് ഇത്തരമൊരു ഭാരമേറിയ വസ്തു കൊണ്ടു വെച്ചതില് ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നാണ് പോലീസ് സംശയിക്കുന്നത്.