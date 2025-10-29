International
ഗസയില് ഇസ്റാഈല് വെടിനിര്ത്തല് ലംഘനം; 46 കുട്ടികള് ഉള്പ്പെടെ 104പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടു
ഗസയില് ഒരു ഇസ്റാഈല് സൈനികനെ ഹമാസ് ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന് ഇസ്റാഈല് പ്രതിരോധ മന്ത്രി ആരോപിച്ചു
ഗസ സിറ്റി | വെടിനിര്ത്തല് ലംഘിച്ച് ഗസയില് ഇസ്റാഈല് നടത്തിയ ആക്രമണത്തില് 46 കുട്ടികള് ഉള്പ്പെടെ 104പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഫലസ്തീന് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഗസയില് ഒരു ഇസ്റാഈല് സൈനികനെ ഹമാസ് ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന് ഇസ്റാഈല് പ്രതിരോധ മന്ത്രി ആരോപിച്ചു.
എന്നാല് ആക്രമണവുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലെന്നും വെടിനിര്ത്തല് കരാറിനോട് പൂര്ണ്ണമായും പ്രതിബദ്ധതയുണ്ടെന്നും ഹമാസ് പ്രതികരിച്ചു. വീടുകള്, സ്കൂളുകള്, റെസിഡന്ഷ്യല് ബ്ലോക്കുകള് എന്നിവിടങ്ങള് ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു ഇസ്റാഈലിന്റെ ആക്രമണം.
ഗാസ സിറ്റി, വടക്കന് ഗാസയിലെ ബെയ്റ്റ് ലാഹിയ, ഗസ മുനമ്പിന്റെ മധ്യഭാഗത്തെ ബുറൈജ്, നുസൈറാത്ത്, തെക്ക് ഖാന് യൂനിസ് എന്നിവിടങ്ങളില് ഇസ്റാഈല് ആക്രമണം നടത്തിയെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. ആക്രമണങ്ങളില് 46 കുട്ടികളും 20 സ്ത്രീകളും കൊല്ലപ്പെട്ടു. 250ലധികം പേര്ക്ക് പരിക്കേറ്റതായും ഗാസ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.