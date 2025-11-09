Kerala
തെക്കന് കേരളത്തില് ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴ; നാല് ജില്ലയില് യെല്ലോ അലര്ട്ട്
അടുത്ത മൂന്ന് മണിക്കൂറില് ഇവിടെ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥ നീരിക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിച്ചു
തെക്കന് കേരളത്തില് ഇന്നും നാളെയും ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിപ്പ് നല്കി. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളില് ഇന്ന് യെല്ലോ അലര്ട്ടാണ്.
അടുത്ത മൂന്ന് മണിക്കൂറില് ഇവിടെ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥ നീരിക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിച്ചു. കേരള, കര്ണാടക, ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളില് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് തടസമില്ല.
