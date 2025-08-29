Connect with us

National

യുഎസ് താരിഫ്: ഇന്ത്യ തത്കാലം പ്രതികാര നടപടിക്ക് ഇല്ല; ചർച്ചകൾ തുടരും

താരിഫ് സംബന്ധിച്ച ആശങ്കകൾ വെള്ളിയാഴ്ച ഇന്ത്യൻ രൂപയെ റെക്കോർഡ് താഴ്ചയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടു. പ്രാദേശിക സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 2.25-ന് ഒരു ഡോളറിന് 88.2388 എന്ന നിലയിലായിരുന്നു രൂപയുടെ വ്യാപാരം.

Published

Aug 29, 2025 9:58 pm |

Last Updated

Aug 29, 2025 9:58 pm

ന്യൂഡൽഹി | ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് 50% താരിഫ് ഏർപ്പെടുത്തിയ യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ നടപടിക്ക് തൽകാലം തിരിച്ചടി നൽകേണ്ടതില്ലെന്ന് ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ചതായി വൃത്തങ്ങൾ. ഇരു രാജ്യങ്ങളും അനൗദ്യോഗിക ആശയവിനിമയ ചാനലുകൾ തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിഷയവുമായി ബന്ധമുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഉദ്ധരിച്ച് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

യുഎസ്-ഇന്ത്യ ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര കരാറിനായുള്ള ചർച്ചകൾ മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, പ്രതിരോധം, വിദേശനയം തുടങ്ങിയ നിർണായക വിഷയങ്ങളിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ആശയവിനിമയം തുടരുന്നുണ്ടെന്ന് വാണിജ്യ-വ്യവസായ മന്ത്രാലയത്തിലെ ഒരു ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വെളിപ്പെടുത്തി. ഇത് സ്വകാര്യ ചർച്ചകളായതിനാൽ പേര് വെളിപ്പെടുത്താൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായില്ല.

ട്രംപിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇന്ത്യയുടെ വിദേശകാര്യ, പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയങ്ങളിലെ മുതിർന്ന പ്രതിനിധികളും ഈ ആഴ്ച ഓൺലൈൻ വഴി ചർച്ചകൾ നടത്തിയെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇത് ഇരു സർക്കാരുകളിലെയും പ്രധാന വകുപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള നിരന്തരമായ സഹകരണത്തിന് ഉദാഹരണമാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി വാണിജ്യ-വ്യവസായ മന്ത്രാലയത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും അവർ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചില്ല.

പിന്നീട് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ച വാണിജ്യ-വ്യവസായ മന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയൽ, ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര കരാറിനായി ഇന്ത്യ യുഎസുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചു.

റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിന് ഇന്ത്യയെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ട്രംപ് ഈ ആഴ്ച താരിഫ് 50% ആയി ഉയർത്തിയത്. ഇത് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണ്. ഈ താരിഫ് തുണിത്തരങ്ങൾ, ആഭരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയ തൊഴിൽ-അധിഷ്ഠിത വ്യവസായങ്ങളെ സാരമായി ബാധിക്കും. ചൈന, വിയറ്റ്നാം തുടങ്ങിയ എതിരാളികളുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ കയറ്റുമതി മത്സരശേഷിയെ ഇത് ദുർബലമാക്കും.

താരിഫ് സംബന്ധിച്ച ആശങ്കകൾ വെള്ളിയാഴ്ച ഇന്ത്യൻ രൂപയെ റെക്കോർഡ് താഴ്ചയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടു. പ്രാദേശിക സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 2.25-ന് ഒരു ഡോളറിന് 88.2388 എന്ന നിലയിലായിരുന്നു രൂപയുടെ വ്യാപാരം. നേരത്തെത്തെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നില 87.9563 ആയിരുന്നു. വിദേശ നിക്ഷേപകരുടെ തുടർച്ചയായ പിൻവലിക്കലുകൾ കാരണം ഈ വർഷം ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും മോശം പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച കറൻസിയാണ് രൂപ.

ഈ താരിഫുകൾ അന്യായമാണെന്ന് ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു, സാമ്പത്തികമായി ലാഭകരമായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് തുടരുമെന്നും സർക്കാർ അറിയിച്ചു.

നേരത്തെ, യുഎസും ഇന്ത്യയും ഒരു ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര കരാറിനുള്ള രൂപരേഖയിൽ ഒപ്പുവെച്ചിരുന്നു. ഈ കരാറിന്റെ ആദ്യഘട്ടം ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ പൂർത്തിയാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നു.

ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര കരാർ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ ന്യൂഡൽഹി വാഷിംഗ്ടണുമായി തുടർന്നും പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് 25-29 തീയതികളിൽ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന ആറാം ഘട്ട വ്യാപാര ചർച്ചകൾക്കായി എത്തേണ്ടിയിരുന്ന യുഎസ് വ്യാപാര സംഘം സന്ദർശനം മാറ്റിവെച്ചിരുന്നു.

പരസ്പരം ചുമത്തിയ താരിഫുകളും റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അധിക തീരുവകളും ഒഴിവാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ വ്യാപാര കരാർ ഒപ്പിടാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.

 

