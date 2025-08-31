International
ലോകത്ത് ഏറ്റവും സമാധാനമുള്ള രാജ്യം ഐസ്ലാൻഡ്; ആഗോള സമാധാന സൂചികയിൽ ഇന്ത്യ എത്രാമത്?
സൈനികവൽക്കരണം, ആഭ്യന്തര-ബാഹ്യ സംഘർഷങ്ങൾ, കൊലപാതക നിരക്ക്, ഭീകരവാദം തുടങ്ങിയ 23 മാനദണ്ഡങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് GPI റാങ്കിംഗ് തയ്യാറാക്കുന്നത്.
വാഷിംഗ്ടൺ | ആഗോളതലത്തിൽ സംഘർഷങ്ങളും അശാന്തിയും വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, 2025-ലെ ഗ്ലോബൽ പീസ് ഇൻഡെക്സ് (GPI) റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടു. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഇക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് പീസ് (IEP) പുറത്തിറക്കിയ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമാധാനപരമായ രാജ്യമായി തുടർച്ചയായി 17-ാം വർഷവും ഐസ്ലാൻഡ് ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി. അയർലൻഡും ന്യൂസിലാൻഡുമാണ് രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങളിൽ.
ഈ വർഷം മാത്രം മൂന്ന് പുതിയ സംഘർഷങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതോടെ, രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാഷ്ട്രാന്തര സംഘർഷങ്ങൾ നടന്ന വർഷമായി 2025 രേഖപ്പെടുത്തി. ലോകത്ത് സമാധാനം കൂടുതൽ ദുർബലമാവുകയാണെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതേസമയം, ഈ അശാന്തിക്കിടയിലും ചില രാജ്യങ്ങൾ സമാധാനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ലോകത്തിന് മാതൃകയായി നിലകൊള്ളുന്നുണ്ട്.
സൈനികവൽക്കരണം, ആഭ്യന്തര-ബാഹ്യ സംഘർഷങ്ങൾ, കൊലപാതക നിരക്ക്, ഭീകരവാദം തുടങ്ങിയ 23 മാനദണ്ഡങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് GPI റാങ്കിംഗ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഈ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്കോർ നേടിയ ഐസ്ലാൻഡ്, സുരക്ഷ, സൈനികവൽക്കരണം, സംഘർഷങ്ങൾ എന്നിവയിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു.
മുൻനിരയിൽ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ
- ഐസ്ലാൻഡ്
- അയർലൻഡ്
- ന്യൂസിലാൻഡ്
- ഓസ്ട്രിയ
- സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്
- സിംഗപ്പൂർ
- പോർച്ചുഗൽ
- ഡെൻമാർക്ക്
- സ്ലൊവേനിയ
- ഫിൻലാൻഡ്
ഈ പട്ടികയിൽ സിംഗപ്പൂർ മാത്രമാണ് ഏഷ്യയിൽ നിന്ന് ഇടം നേടിയ ഏക രാജ്യം.
ഇന്ത്യയുടെയും അയൽ രാജ്യങ്ങളുടെയും സ്ഥാനം
163 രാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യ 115-ാം സ്ഥാനത്താണ്. പാകിസ്ഥാൻ 144-ാം റാങ്കും, വിലയിരുത്തപ്പെട്ട 163 രാജ്യങ്ങളിൽ റഷ്യ അവസാന സ്ഥാനവും നേടി.
ഏറ്റവും സമാധാനപരമായ രാജ്യങ്ങൾ
ഐസ്ലാൻഡ്: 2008 മുതൽ തുടർച്ചയായി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമാധാനപരമായ രാജ്യമായി ഐസ്ലാൻഡ് നിലകൊള്ളുന്നു. കുറഞ്ഞ കുറ്റകൃത്യ നിരക്ക്, പോലീസ് തോക്ക് ഉപയോഗിക്കാത്ത അവസ്ഥ, രാത്രിയിൽ ഭയമില്ലാതെ നടക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നിവയെല്ലാം അവിടുത്തെ സാധാരണ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്.
അയർലൻഡ്: ഒരിക്കൽ ആഭ്യന്തര സംഘർഷങ്ങളാൽ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്ന അയർലൻഡ് ഇപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ്. സൈനികവൽക്കരണം കുറച്ചതിലും സംഘർഷങ്ങൾ ലഘൂകരിച്ചതിലും രാജ്യം മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു. ശക്തമായ സാമൂഹിക ക്ഷേമ സംവിധാനങ്ങളും സൈനിക നിഷ്പക്ഷതയും ഇതിന് കാരണമായി.
ന്യൂസിലാൻഡ്: സുരക്ഷാ നിലവാരം മെച്ചപ്പെട്ടതിലൂടെയും ഭീകരവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ കുറഞ്ഞതിലൂടെയും ന്യൂസിലാൻഡ് ഈ വർഷം രണ്ട് സ്ഥാനം മുന്നോട്ട് കയറി. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കർശനമായ തോക്ക് നിയമങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. അയൽക്കാരെ വിശ്വസിച്ചും വാതിലുകൾ തുറന്നിട്ടും ജീവിക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരം ഇവിടെയുണ്ട്.
ഓസ്ട്രിയയും സിംഗപ്പൂരും: ഓസ്ട്രിയ ഒരു സ്ഥാനം പിന്നോട്ട് പോയി നാലാം സ്ഥാനത്തെത്തിയെങ്കിലും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായി തുടരുന്നു. സൈനിക ചെലവുകൾ ഉയർന്നതാണെങ്കിലും സുരക്ഷയിലും സമാധാനത്തിലും സിംഗപ്പൂർ മുന്നിലാണ്.