International

ലോകത്ത് ഏറ്റവും സമാധാനമുള്ള രാജ്യം ഐസ്‌ലാൻഡ്; ആഗോള സമാധാന സൂചികയിൽ ഇന്ത്യ എത്രാമത്?

Published

Aug 31, 2025 10:59 pm

Last Updated

Aug 31, 2025 10:59 pm

വാഷിംഗ്ടൺ | ആഗോളതലത്തിൽ സംഘർഷങ്ങളും അശാന്തിയും വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, 2025-ലെ ഗ്ലോബൽ പീസ് ഇൻഡെക്സ് (GPI) റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടു. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഇക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് പീസ് (IEP) പുറത്തിറക്കിയ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമാധാനപരമായ രാജ്യമായി തുടർച്ചയായി 17-ാം വർഷവും ഐസ്‌ലാൻഡ് ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി. അയർലൻഡും ന്യൂസിലാൻഡുമാണ് രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങളിൽ.

ഈ വർഷം മാത്രം മൂന്ന് പുതിയ സംഘർഷങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതോടെ, രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാഷ്ട്രാന്തര സംഘർഷങ്ങൾ നടന്ന വർഷമായി 2025 രേഖപ്പെടുത്തി. ലോകത്ത് സമാധാനം കൂടുതൽ ദുർബലമാവുകയാണെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതേസമയം, ഈ അശാന്തിക്കിടയിലും ചില രാജ്യങ്ങൾ സമാധാനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ലോകത്തിന് മാതൃകയായി നിലകൊള്ളുന്നുണ്ട്.

സൈനികവൽക്കരണം, ആഭ്യന്തര-ബാഹ്യ സംഘർഷങ്ങൾ, കൊലപാതക നിരക്ക്, ഭീകരവാദം തുടങ്ങിയ 23 മാനദണ്ഡങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് GPI റാങ്കിംഗ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഈ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്കോർ നേടിയ ഐസ്‌ലാൻഡ്, സുരക്ഷ, സൈനികവൽക്കരണം, സംഘർഷങ്ങൾ എന്നിവയിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു.

മുൻനിരയിൽ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ

  1. ഐസ്‌ലാൻഡ്
  2. അയർലൻഡ്
  3. ന്യൂസിലാൻഡ്
  4. ഓസ്ട്രിയ
  5. സ്വിറ്റ്‌സർലൻഡ്
  6. സിംഗപ്പൂർ
  7. പോർച്ചുഗൽ
  8. ഡെൻമാർക്ക്
  9. സ്ലൊവേനിയ
  10. ഫിൻലാൻഡ്

ഈ പട്ടികയിൽ സിംഗപ്പൂർ മാത്രമാണ് ഏഷ്യയിൽ നിന്ന് ഇടം നേടിയ ഏക രാജ്യം.

ഇന്ത്യയുടെയും അയൽ രാജ്യങ്ങളുടെയും സ്ഥാനം

163 രാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യ 115-ാം സ്ഥാനത്താണ്. പാകിസ്ഥാൻ 144-ാം റാങ്കും, വിലയിരുത്തപ്പെട്ട 163 രാജ്യങ്ങളിൽ റഷ്യ അവസാന സ്ഥാനവും നേടി.

ഏറ്റവും സമാധാനപരമായ രാജ്യങ്ങൾ

ഐസ്‌ലാൻഡ്: 2008 മുതൽ തുടർച്ചയായി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമാധാനപരമായ രാജ്യമായി ഐസ്‌ലാൻഡ് നിലകൊള്ളുന്നു. കുറഞ്ഞ കുറ്റകൃത്യ നിരക്ക്, പോലീസ് തോക്ക് ഉപയോഗിക്കാത്ത അവസ്ഥ, രാത്രിയിൽ ഭയമില്ലാതെ നടക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നിവയെല്ലാം അവിടുത്തെ സാധാരണ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്.

അയർലൻഡ്: ഒരിക്കൽ ആഭ്യന്തര സംഘർഷങ്ങളാൽ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്ന അയർലൻഡ് ഇപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ്. സൈനികവൽക്കരണം കുറച്ചതിലും സംഘർഷങ്ങൾ ലഘൂകരിച്ചതിലും രാജ്യം മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു. ശക്തമായ സാമൂഹിക ക്ഷേമ സംവിധാനങ്ങളും സൈനിക നിഷ്പക്ഷതയും ഇതിന് കാരണമായി.

ന്യൂസിലാൻഡ്: സുരക്ഷാ നിലവാരം മെച്ചപ്പെട്ടതിലൂടെയും ഭീകരവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ കുറഞ്ഞതിലൂടെയും ന്യൂസിലാൻഡ് ഈ വർഷം രണ്ട് സ്ഥാനം മുന്നോട്ട് കയറി. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കർശനമായ തോക്ക് നിയമങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. അയൽക്കാരെ വിശ്വസിച്ചും വാതിലുകൾ തുറന്നിട്ടും ജീവിക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരം ഇവിടെയുണ്ട്.

ഓസ്ട്രിയയും സിംഗപ്പൂരും: ഓസ്ട്രിയ ഒരു സ്ഥാനം പിന്നോട്ട് പോയി നാലാം സ്ഥാനത്തെത്തിയെങ്കിലും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായി തുടരുന്നു. സൈനിക ചെലവുകൾ ഉയർന്നതാണെങ്കിലും സുരക്ഷയിലും സമാധാനത്തിലും സിംഗപ്പൂർ മുന്നിലാണ്.

 

