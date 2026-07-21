തെളിയോളം
ഓർത്തു ചിരിക്കാൻ ഇനിയും ആകാം അബദ്ധങ്ങൾ
പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കൂ, തെറ്റാൻ സ്വയം അനുവാദം കൊടുക്കൂ, വീണാൽ പൊടിതട്ടി എഴുന്നേൽക്കൂ, നിങ്ങളെത്തന്നെ കുറച്ച് സ്നേഹിക്കൂ, കുറച്ച് കളിയാക്കുകയും ചെയ്യൂ. ജീവിതം ഒരു റെക്കോർഡ് ചെയ്ത സിനിമയല്ല; അത് തത്സമയ വേദിയാണ്. ഇടക്ക് സംഭാഷണം മറക്കും, ചിലപ്പോൾ വീഴും, ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരും ചിരിക്കും. പക്ഷേ, അവസാനം കൈയടി കിട്ടുന്നത് തെറ്റൊന്നും ചെയ്യാത്തവർക്കല്ല; തെറ്റുകളെ പോലും ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ കഥകളാക്കി മാറ്റിയവർക്കാണ്.
ലോകത്ത് ഈ നിമിഷം എവിടെയോ ഒരാൾ “പുൾ’ എന്ന് വലിയ അക്ഷരത്തിൽ എഴുതിയ വാതിൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ തള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മറ്റൊരാൾ സ്വന്തം പോക്കറ്റിൽ കിടക്കുന്ന ഫോൺ തേടി വീടുമുഴുവൻ തിരയുന്നു. ആരോ ഒരു “സൂം’ മീറ്റിംഗിൽ അഞ്ച് മിനുട്ട് ആവേശത്തോടെ സംസാരിച്ചശേഷം, “സാർ… യൂ ആർ ഓൺ മ്യൂട്ട്!’ എന്ന വാചകം കേട്ട് ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഇഞ്ച് പുറത്തേക്ക് പോയ അനുഭവത്തിലാണ്. മറ്റൊരാൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഒരു പഴയ ഫോട്ടോ ഒളിഞ്ഞുനോക്കുന്നതിനിടെ അബദ്ധത്തിൽ “ലൈക്ക്’ അമർത്തി ജീവിതത്തിന്റെ അർഥം തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. സത്യത്തിൽ മനുഷ്യജീവിതം എന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ “അയ്യോ!’ നിമിഷങ്ങളുടെ ഒരു നീണ്ട പരമ്പരയാണ്. പക്ഷേ പ്രശ്നം അവിടെയല്ല. “എനിക്ക് ഒരു അബദ്ധം പറ്റി’ എന്നിടത്ത് നിർത്തേണ്ട ചിന്തയെ നമ്മുടെ മനസ്സ് “ഞാനൊരു മണ്ടനാണ്’ എന്ന വിധിയാക്കി മാറ്റുന്നു.
ഡേവിഡ് ഫോസ്റ്റർ വാലസ് പറഞ്ഞത് എത്ര ശരിയാണ്: “മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു എന്ന ആശങ്ക, അവർ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് എത്ര അപൂർവമായാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ അവസാനിക്കും.’ മനഃശാസ്ത്രം ഇതിനെ “സ്പോട്്ലൈറ്റ് ഇഫക്റ്റ്’ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ നമ്മളിലാണെന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്നു; യഥാർഥത്തിൽ എല്ലാവരും സ്വന്തം നാണക്കേടുകളുടെ എഡിറ്റിംഗ് തിരക്കിലാണ്! മാർക്ക് ട്വെയ്ൻ പറഞ്ഞതുപോലെ, “നർമമാണ് മനുഷ്യരാശിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം.’ കാരണം, ചിരിക്കാനറിയുന്നവന് ഒരു തെറ്റും ജീവിതകാല ശിക്ഷയാകില്ല.
ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നതല്ല; ഒരു തെറ്റിനെ സ്വന്തം വ്യക്തിത്വമാക്കി മാറ്റുന്നതാണ്. ഒരു ഇന്റർവ്യൂ പാളി -“ഞാൻ കഴിവില്ലാത്തവനാണ്.’ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ വാക്ക് തടഞ്ഞു-“എനിക്ക് സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല.’ ഒരു സന്ദേശം തെറ്റായ ഗ്രൂപ്പിൽ പോയി-“ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ്.’ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ വിമർശകൻ എഴുതുന്ന കെട്ടുകഥകളാണ്. വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്: “ആവേശം നഷ്ടപ്പെടാതെ പരാജയത്തിൽ നിന്ന് പരാജയത്തിലേക്ക് നടക്കുന്നതാണ് വിജയം.’ തിയോഡോർ റൂസ്വെൽറ്റിന്റെ വാക്കുകളും അത്രതന്നെ പ്രസക്തമാണ്: “ഒരിക്കലും തെറ്റാത്ത ഒരേയൊരു മനുഷ്യൻ ഒന്നും ചെയ്യാത്ത മനുഷ്യനാണ്.’
ഇന്ന് ലോകം കൈയടിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിക്കും ആരും കാണാത്ത ഒരു “ബ്ലൂപ്പർ കളക്്ഷൻ’ ഉണ്ട്. ആദ്യ വീഡിയോക്ക് ആരും കാണികളില്ലാതിരുന്ന യൂട്യൂബർമാരും, ഡസൻ കണക്കിന് നിരസിക്കപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളുള്ള എഴുത്തുകാരും, തകർന്നുപോയ സംരംഭങ്ങളുള്ള സംരംഭകരും, തമാശ പറഞ്ഞിട്ട് നിശ്ശബ്ദത മാത്രം കേട്ട ഹാസ്യനടന്മാരും – ഇവരാരും തെറ്റില്ലാത്തവരായിരുന്നില്ല; തെറ്റിനെ അന്തിമവിധിയാക്കാത്തവരായിരുന്നു. ബ്രെനേ ബ്രൗൺ പറയുന്നതുപോലെ, “ദുർബലത സത്യമായി തോന്നുകയും ധൈര്യമായി അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.’ ചിലപ്പോൾ ധൈര്യം എന്നത് തികഞ്ഞ പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കലല്ല; സ്വന്തം അബദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യം സ്വയം ചിരിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. കാരണം, നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിരിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിന് നിങ്ങളെ അപമാനിക്കാൻ ആയുധം ബാക്കിയുണ്ടാകില്ല.
അതുകൊണ്ട് അടുത്ത തവണ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് രാത്രി പന്ത്രണ്ടിന് പഴയ നാണക്കേടുകളുടെ സിനിമ വീണ്ടും പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ അടച്ചിടൂ. സ്വയം ചോദിക്കൂ: “അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഇതോർത്ത് ഞാൻ കരയുമോ… ചിരിക്കുമോ?’ മിക്കപ്പോഴും ഉത്തരം രണ്ടാമത്തേതായിരിക്കും. ഒരിക്കൽ മുഖം മറയ്ക്കാൻ തോന്നിയ നിമിഷങ്ങളാണ് പിന്നീട് കൂട്ടുകാരുടെ ഇടയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിരി പടർത്തുന്ന കഥകളാകുന്നത്. സി എസ് ലൂയിസ് പറഞ്ഞത് പോലെ, “പരാജയങ്ങൾ വിജയത്തിലേക്കുള്ള വഴിയിലെ ദിശാസൂചകങ്ങളാണ്.’
മായ ആഞ്ചലോയുടെ ഉപദേശം അതിലും മനോഹരമാണ്: “നന്നായി അറിയുന്നതുവരെ കഴിയുന്നത്ര നന്നായി ചെയ്യുക; നന്നായി അറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ അതിലും നന്നായി ചെയ്യുക.’ അതുകൊണ്ട് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കൂ, തെറ്റാൻ സ്വയം അനുവാദം കൊടുക്കൂ, വീണാൽ പൊടിതട്ടി എഴുന്നേൽക്കൂ, നിങ്ങളെത്തന്നെ കുറച്ച് സ്നേഹിക്കൂ, കുറച്ച് കളിയാക്കുകയും ചെയ്യൂ. ജീവിതം ഒരു റെക്കോർഡ് ചെയ്ത സിനിമയല്ല; അത് തത്സമയ വേദിയാണ്. ഇടക്ക് സംഭാഷണം മറക്കും, ചിലപ്പോൾ വീഴും, ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരും ചിരിക്കും. പക്ഷേ, അവസാനം കൈയടി കിട്ടുന്നത് തെറ്റൊന്നും ചെയ്യാത്തവർക്കല്ല; തെറ്റുകളെ പോലും ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ കഥകളാക്കി മാറ്റിയവർക്കാണ്.
Content Highlights:
This article explores how people tend to magnify their minor social blunders due to the psychological spotlight effect. By drawing on insights from famous thinkers, it urges readers to embrace mistakes with humor, build emotional resilience, and stop letting small errors define self-worth.