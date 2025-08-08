Connect with us

Kerala

തിരുവനന്തപുരം നെടുമങ്ങാട് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടര്‍ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ഹോട്ടലുടമ മരിച്ചു

ഹോട്ടലുടമ വിജയനാണ് മരിച്ചത്

Aug 08, 2025 2:17 pm |

Aug 08, 2025 2:17 pm

തിരുവനന്തപുരം| തിരുവനന്തപുരം നെടുമങ്ങാട് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടര്‍ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ഹോട്ടലുടമ മരിച്ചു. ഹോട്ടലുടമ വിജയനാണ് മരിച്ചത്.

നെടുമങ്ങാട് മാണിക്യപുരത്ത് ഹോട്ടലിലെ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറാണ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്.

 

updating…

