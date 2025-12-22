Connect with us

International

ബംഗ്ലാദേശിൽ വീണ്ടും വിദ്യാർഥി നേതാവിന് നേരെ വെടിവെപ്പ്; തലക്ക് വെടിയേറ്റത് മുത്വലിബ് ഷിക്ദറിന്

കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ 12 ന് ധാക്കയിൽ വെച്ച് വെടിയേറ്റ ഇൻക്വിലാബ് മഞ്ച വക്താവ് ശരീഫ് ഉസ്മാൻ ഹാദിയുടെ മരണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ ആക്രമണം

Published

Dec 22, 2025 6:46 pm |

Last Updated

Dec 22, 2025 6:46 pm

ധാക്ക | ബംഗ്ലാദേശിലെ പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ നേതാവും എൻ സി പി (നാഷണൽ സിറ്റിസൺ പാർട്ടി) ഖുൽന ഡിവിഷൻ മേധാവിയുമായ മുത്വലിബ് ഷിക്ദറിന് നേരെ വെടിവെപ്പ്. തിങ്കളാഴ്ച തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ നഗരമായ ഖുൽനയിൽ വെച്ചാണ് ആക്രമണം നടന്നത്. തലയ്ക്ക് വെടിയേറ്റ അദ്ദേഹത്തെ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ഖുൽന മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

2024 ലെ വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ പ്രധാന സംഘാടകരിൽ ഒരാളായിരുന്നു മുത്വലിബ് ഷിക്ദർ. മജിദ് സരണി പ്രദേശത്ത് വെച്ച് അജ്ഞാതരായ അക്രമികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയുടെ ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു. വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി അദ്ദേഹത്തെ സിറ്റി ഇമേജിംഗ് സെന്ററിലേക്ക് മാറ്റിയതായി പ്രാദേശിക പോലീസ് അറിയിച്ചു. ആക്രമണത്തിന്റെ പിന്നിലെ ലക്ഷ്യം വ്യക്തമല്ല. പ്രതികളെ കുറിച്ച് നിലവിൽ സൂചനകളില്ലെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ 12 ന് ധാക്കയിൽ വെച്ച് വെടിയേറ്റ ഇൻക്വിലാബ് മഞ്ച വക്താവ് ശരീഫ് ഉസ്മാൻ ഹാദിയുടെ മരണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ ആക്രമണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഫെബ്രുവരി 12 ന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ബംഗ്ലാദേശിൽ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളും സംഘർഷങ്ങളും വർദ്ധിച്ചുവരികയാണ്. ഹാദിയുടെ കൊലപാതകത്തിൽ രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രതിഷേധം ആഞ്ഞടിക്കുന്നതിനിടെയാണ് മുത്വലിബ് ഷിക്ദറിന് നേരെയും ആക്രമണമുണ്ടായത്. മുഹമ്മദ് യൂനുസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇടക്കാല സർക്കാർ സംഭവത്തിൽ അടിയന്തര അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

സര്‍ക്കാര്‍ ഹോമില്‍ നിന്നും ഒളിച്ചോടിയ രണ്ട് പെണ്‍കുട്ടികളെ പോലീസെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി പീഡിപ്പിച്ച കേസ്; പ്രതിക്ക് കഠിന തടവും പിഴയും

National

പരുഷമായി ഇടപെട്ടത് ചോദ്യം ചെയ്തു; ഹിമാചല്‍ പ്രദേശില്‍ രോഗിയെ കട്ടിലില്‍ 'പഞ്ഞിക്കിട്ട് ' ഡോക്ടര്‍

National

ബുലന്ദ്ഷഹര്‍ കൂട്ടബലാത്സംഗ കേസ് ; അഞ്ച് പ്രതികള്‍ക്കും ജീവപര്യന്തം തടവ്, വിധി വരുന്നത് ഒന്‍പത് വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം

International

ബംഗ്ലാദേശിൽ വീണ്ടും വിദ്യാർഥി നേതാവിന് നേരെ വെടിവെപ്പ്; തലക്ക് വെടിയേറ്റത് മുത്വലിബ് ഷിക്ദറിന്

National

ഗോവ നൈറ്റ് ക്ലബ്ബിലെ തീപ്പിടുത്തം; ലൂത്ര സഹോദരന്മാരുടെ പോലീസ് കസ്റ്റഡി അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടി

National

കേന്ദ്ര സർക്കാർ മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ ചിത്രം കറൻസിയിൽ നിന്ന് നീക്കാൻ തീരുമാനിച്ചുവെന്ന് ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എം പി

Kerala

അതിജീവിതയെ അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തുന്ന വീഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ചു; മൂന്ന് പേര്‍ പിടിയില്‍